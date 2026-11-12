पुणे

Pune Cyber Crime: बनावट अटक वॉरंट, व्हिडिओ कॉल आणि धमक्या; पुण्यातील वृद्ध महिलेची 32 लाखांची फसवणूक

Pune digital arrest scam: नाशिक क्राइम ब्रँचचे अधिकारी असल्याचे भासवून सायबर चोरट्यांनी केली फसवणूक; बनावट अटक वॉरंट पाठवून दोन दिवसांत RTGS द्वारे पैसे उकळले, वारजे पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल
Pune Cyber Crime: 75-Year-Old Woman Duped of ₹32 Lakh in Fake Arrest Warrant Scam

Pune Cyber Crime: 75-Year-Old Woman Duped of ₹32 Lakh in Fake Arrest Warrant Scam

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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Pune cyber crime news: पुण्यात सायबर गुन्हेगारांनी ‘डिजिटल अरेस्ट’ची भीती दाखवून 75 वर्षीय महिलेला तब्बल 32 लाख रुपयांना गंडा घातला आहे. नाशिकमधील कॅनरा बँकेच्या शाखेत 2 कोटी रुपयांची फसवणूक झाल्याच्या बनावट प्रकरणात महिलेला अडकवण्याची धमकी देण्यात आली. या प्रकरणी वारजे पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

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