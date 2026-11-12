Pune Cyber Crime: बनावट अटक वॉरंट, व्हिडिओ कॉल आणि धमक्या; पुण्यातील वृद्ध महिलेची 32 लाखांची फसवणूक

Pune cyber crime news: पुण्यात सायबर गुन्हेगारांनी ‘डिजिटल अरेस्ट’ची भीती दाखवून 75 वर्षीय महिलेला तब्बल 32 लाख रुपयांना गंडा घातला आहे. नाशिकमधील कॅनरा बँकेच्या शाखेत 2 कोटी रुपयांची फसवणूक झाल्याच्या बनावट प्रकरणात महिलेला अडकवण्याची धमकी देण्यात आली. या प्रकरणी वारजे पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पीडित महिला कर्वेनगर परिसरात मुलगा आणि कुटुंबीयांसोबत राहते. 6 ऑक्टोबर रोजी सायबर चोरट्यांनी तिला फोन करून आपण नाशिक क्राइम ब्रँचचे अधिकारी असल्याचे सांगितले. महिलेच्या आधार कार्ड आणि बँक खात्याचा वापर करून नाशिकमधील कॅनरा बँकेच्या शाखेत 2 कोटी रुपयांची फसवणूक करण्यात आली असून, ही रक्कम तिच्या खात्यात जमा झाल्याचा दावा त्यांनी केला.या पैशांचा संबंध अमली पदार्थांच्या तस्करीशी असल्याचे सांगून महिलेला गुन्ह्यात अडकवण्याची धमकी देण्यात आली..Cyber Fraud: व्यापाऱ्याला ४७ लाखांचा ;गंडा; दोन महिलांवर गुन्हा ;सोशल मीडियावर बदनामी करण्याची धमकी\n.महिलेचा विश्वास संपादन करण्यासाठी आरोपींनी तिला मेसेजिंग ॲपवर बनावट अटक वॉरंट पाठवले. या प्रकरणात आतापर्यंत 247 जणांना अटक झाली असून, महिला 248 वी आरोपी असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यानंतर तिला ‘डिजिटल अरेस्ट’ केल्याचे भासवण्यात आले.महिलेला दररोज सकाळी आणि संध्याकाळी व्हिडिओ कॉलद्वारे हजेरी लावण्यास सांगण्यात आले. तसेच, या प्रकरणाची माहिती मुलासह कोणत्याही कुटुंबीयांना देऊ नये, अशी ताकीद देण्यात आली. सूचना न पाळल्यास अटक होईल, मालमत्ता जप्त केली जाईल आणि बँक खाती गोठवली जातील, अशी धमकीही आरोपींनी दिली..अटकेपासून वाचायचे असेल तर पैसे ट्रान्सफर करावे लागतील, असे सांगून आरोपींनी महिलेला दोन बँक खात्यांचे तपशील दिले. अटकेच्या भीतीने महिलेने दोन ते तीन दिवसांत RTGS प्रणालीद्वारे एकूण 32 लाख रुपये पाठवले.मात्र, पैसे मिळाल्यानंतरही आरोपींनी आणखी रकमेची मागणी सुरू ठेवली. त्यामुळे महिलेला संशय आला. चौकशी केल्यानंतर आपली फसवणूक झाल्याचे तिच्या लक्षात आले आणि तिने वारजे पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली..Cyber Fraud: शेअर बाजारातील नफ्याचे आमिष दाखवून ; ज्येष्ठाला १ कोटी ७ लाखांचा गंडा.या प्रकरणाचा तपास गुन्हे शाखेच्या पोलीस निरीक्षक सुवर्णा हुलवान करत आहेत. अद्याप या प्रकरणात कोणालाही अटक करण्यात आलेली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.