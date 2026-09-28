Pune Misconduct : बनावट डिजिटल स्वाक्षरीद्वारे कोट्यवधींचा गैरव्यवहार! कंपनीच्या खात्यातून ४ कोटी ३७ लाख रुपये वळविल्याचा आरोप; शिक्षिकेसह व्यावसायिकाचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला

पुणे - सरकारी निविदांमधून कामे करणाऱ्या खासगी कंपनीच्या बँक खात्याचा आणि डिजिटल स्वाक्षरीचा गैरवापर करून कोट्यवधी रुपयांचे व्यवहार केल्याप्रकरणी आरोपी महिला शिक्षिकेसह व्यावसायिकाचा अटकपूर्व जामीन अर्ज न्यायालयाने फेटाळला. आरोपींशी संबंधित कंपन्यांच्या बँक खात्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात आर्थिक व्यवहार झाल्याचे तपासात समोर आले आहे. तसेच, या व्यवहारांबाबत वस्तू व सेवा कर विभाग (जीएसटी) आणि अंमलबजावणी संचालनालयाकडूनही तपास सुरू असल्याची नोंद न्यायालयाने घेतली..अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मोरेश्वर कुलकर्णी यांनी अपर्णा वैद्य आणि प्रमोद तलवार यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला. या प्रकरणी कमलदीप अमरिकसिंग वैद्य, सनदी लेखापाल अमर प्रमोद तलवार, सर्जेराव जेधे, दिग्विजय जेधे यांच्यासह सहा जणांविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता आणि माहिती-तंत्रज्ञान कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. खराडी येथील खासगी कंपनीच्या चालकाने याबाबत तक्रार दिली आहे..तक्रारदारांना व्यवसायासाठी कर्जाची आवश्यकता होती. त्यावेळी मुख्य आरोपी कमलदीपसिंग वैद्य याने त्यांची ओळख सनदी लेखापाल अमर तलवार यांच्याशी करून दिली. तलवार यांनी तक्रारदाराला खासगी बँकेच्या औंध शाखेत खाते उघडण्यास सांगितले. त्यानंतर तक्रारदार आणि त्यांच्या पत्नीच्या डिजिटल स्वाक्षरी असलेल्या पेनड्राइव्ह तसेच सिमकार्ड घेण्यात आल्याचे तक्रारीत नमूद आहे..तक्रारदाराने फेब्रुवारी २०२४ मध्ये सहकारी बँकेकडून आठ कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले. या रकमेतून १६ डंपर ट्रक खरेदी करण्यात आले. सरकारी निविदांमधून मिळणाऱ्या कामांसाठी हे ट्रक वापरण्यात येत होते. तक्रारीनुसार, जून २०२४ मध्ये यापैकी १४ डंपर सर्जेराव जेधे आणि दिग्विजय जेधे यांच्याकडे दररोज प्रत्येकी २४ हजार रुपये भाड्याने देण्याचा तोंडी करार करण्यात आला. मात्र, डंपरचे भाडे देण्यात आले नाही.त्याबाबत विचारणा केल्यानंतर आरोपींकडून धमक्या देण्यात आल्याचा आरोप तक्रारदाराने केला आहे. दरम्यान, नोव्हेंबर २०२४ मध्ये तक्रारदाराला जीएसटी कार्यालयाकडून नोटीस मिळाली. त्यानंतर बँक खात्याची माहिती तपासली असता, त्यांच्या खात्यातून तब्बल १४९ कोटी रुपयांचे व्यवहार झाल्याचे निदर्शनास आले. तक्रारदाराने नवीन सनदी लेखापालांमार्फत खात्यांची तपासणी केली असता त्यांना आपल्या संमतीशिवाय डिजिटल स्वाक्षरीचा गैरवापर तसेच बनावट स्वाक्षरीच्या साह्याने आर्थिक व्यवहार झाल्याचे समोर आले..कोठडीतील चौकशीची गरज -या प्रकरणात अपर्णा वैद्य आणि प्रमोद तलवार यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी न्यायालयात अर्ज केला होता. आरोपींच्या वतीने गुन्हा दाखल करण्यास सुमारे १६ महिन्यांचा विलंब झाल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला. मात्र, न्यायालयाने हा युक्तिवाद ग्राह्य धरला नाही. गुन्ह्याचा तपास अद्याप सुरू असून आरोपींच्या कंपन्यांच्या बँक खात्यांमध्ये कोट्यवधी रुपयांचे व्यवहार झाल्याचे तपासात समोर आले आहे. या आर्थिक व्यवहारांचा सखोल तपास करण्यासाठी आरोपींची कोठडीतील चौकशी आवश्यक असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने आदेशात नोंदविले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.