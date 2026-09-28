पुणे

Pune Misconduct : बनावट डिजिटल स्वाक्षरीद्वारे कोट्यवधींचा गैरव्यवहार! कंपनीच्या खात्यातून ४ कोटी ३७ लाख रुपये वळविल्याचा आरोप; शिक्षिकेसह व्यावसायिकाचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला

सरकारी निविदांमधून कामे करणाऱ्या खासगी कंपनीच्या बँक खात्याचा आणि डिजिटल स्वाक्षरीचा गैरवापर.
Crime

Crime

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - सरकारी निविदांमधून कामे करणाऱ्या खासगी कंपनीच्या बँक खात्याचा आणि डिजिटल स्वाक्षरीचा गैरवापर करून कोट्यवधी रुपयांचे व्यवहार केल्याप्रकरणी आरोपी महिला शिक्षिकेसह व्यावसायिकाचा अटकपूर्व जामीन अर्ज न्यायालयाने फेटाळला. आरोपींशी संबंधित कंपन्यांच्या बँक खात्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात आर्थिक व्यवहार झाल्याचे तपासात समोर आले आहे. तसेच, या व्यवहारांबाबत वस्तू व सेवा कर विभाग (जीएसटी) आणि अंमलबजावणी संचालनालयाकडूनही तपास सुरू असल्याची नोंद न्यायालयाने घेतली.

Loading content, please wait...
pune
crime
company
teacher
fraud news
account
Marathi News Esakal
www.esakal.com