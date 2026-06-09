पुणे

New Voters : पुणे जिल्ह्यात १.२८ लाख नवीन मतदार; सव्वा लाख मतदारांची नावे वगळली

मतदार यादीतील त्रुटी दूर करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने सर्व तालुक्यांमध्ये विशेष मोहीम हाती घेतली आहे.
New Voters

New Voters

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सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - जिल्ह्यातील मतदारयादी अद्ययावत करण्यासाठी प्रशासनाने राबविलेल्या मोहिमेत गेल्या नऊ महिन्यांत १ लाख ३२ हजार मतदारांची नावे वगळण्यात आली आहेत. यामध्ये मृत, दुबार आणि स्थलांतरित मतदारांचा समावेश असून, याच काळात १ लाख २८ हजार नवीन मतदारांची नोंदणी झाली आहे.

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