New Voters : पुणे जिल्ह्यात १.२८ लाख नवीन मतदार; सव्वा लाख मतदारांची नावे वगळली

पुणे - जिल्ह्यातील मतदारयादी अद्ययावत करण्यासाठी प्रशासनाने राबविलेल्या मोहिमेत गेल्या नऊ महिन्यांत १ लाख ३२ हजार मतदारांची नावे वगळण्यात आली आहेत. यामध्ये मृत, दुबार आणि स्थलांतरित मतदारांचा समावेश असून, याच काळात १ लाख २८ हजार नवीन मतदारांची नोंदणी झाली आहे..मतदार यादीतील त्रुटी दूर करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने सर्व तालुक्यांमध्ये विशेष मोहीम हाती घेतली आहे. या प्रक्रियेत तलाठी आणि ग्रामसेवकांमार्फत ‘अर्ज क्रमांक ७’ भरून घेऊन मृत व्यक्तींची नावे कमी केली जात आहेत.मृत मतदारांसोबत एकापेक्षा जास्त ठिकाणी नावे असलेले (दुबार) आणि स्थलांतरित मतदारांचीही पडताळणी करून नावे वगळली जात असल्याची माहिती उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी मीनल कळसकर यांनी दिली..मतदार आकडेवारीएक सप्टेंबरला एकूण मतदार : ९१ लाख ५९ हजार ५१८यादीतून आतापर्यंत वगळलेली नावे : १ लाख ३२ हजारनव्याने समाविष्ट झालेली नावे : १ लाख २८ हजारनाव, पत्ता, मोबाइल क्रमांक बदलासाठी अर्ज : १२ लाख ३३ हजारचार जूनला एकूण मतदार संख्या : ९० लाख ९८ हजार १९१.ही मोहीम एकाच वेळी संपूर्ण जिल्ह्यात राबविण्यात येत असून तलाठी, ग्रामसेवकांना विशेष सूचना देण्यात आल्या आहेत. येत्या ३० जूनपासून सुरू होणाऱ्या विशेष सखोल पुनरीक्षण कार्यक्रमापूर्वी यावर भर देण्यात येत असून, नागरिकांनीही आपल्या कुटुंबातील मृत व्यक्तींची नावे वगळण्यासाठी अर्ज करावेत.- मीनल कळसकर, उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.