आपटी सोसायटीत प्रतिनिधी निवडीवरून वाद

भोर, ता. १४ : पुणे जिल्हा बँकेच्या निवडणूक प्रतिनिधीसाठी आपटी (ता. भोर) येथील विकास सोसायटीच्या रविवारी (ता. १३) झालेल्या बैठकीपूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भाजपमधील वाद टोकाला गेला. बैठकीस उपस्थित राहण्यापासून संचालकांना प्रतिबंध करण्यात आला. त्यामुळे दोन्हीही पक्षांच्या संचालकांनी एकमेकांविरोधात भोर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दाखल केली आहे.
आपटी सोसायटीचे अध्यक्ष लक्ष्मण पारठे यांच्या अध्यक्षतेखाली रविवारी सकाळी ११ वाजता कार्यालयात बैठकीचे आयोजन केले होते. या बैठकीस सचिव विठ्ठल पराठे हे एकटेच उपस्थित होते. बैठकीस एकही संचालक उपस्थित राहिला नाही. मात्र, काही वेळाने अध्यक्षांनी दरवाजामधूनच सचिवांना बैठकीचा अहवाल मागितला आणि तेही निघून गेले.
दरम्यान, बैठकीपूर्वी बैठकीत निघालेल्या संचालकांची वाहने अडवून त्यांना बैठकीस वेळत पोचू नये, यासाठी रोखण्यात आले. १३ संचालक असलेल्या आपटी विकास सोसायटीतील २ संचालक मयत आहेत. त्यामुळे अध्यक्ष व उपाध्यक्षांसह ११ जण उपस्थित राहणार होते. परंतु, बैठकीस एकही संचालक उपस्थित राहिला नाही. त्यामुळे कोरमअभावी बैठक झाली नाही.
याबाबत संचालक दत्तात्रेय परखंदे आणि विनोद खुटवड यांनी भोर पोलिस ठाण्यात परस्परविरोधी फिर्यादी दाखल केल्या. पहिली फिर्याद दत्तात्रेय परखंदे यांनी दाखल केली. यामध्ये रविवारी सकाळी पावणेअकरा वाजता संचालक अप्पा खुटवड (रा. नांदगाव, ता. भोर) आणि जयवंत चव्हाण (रा. हातनोशी, रामोशी वाडी, ता. भोर) यांनी इतर दोन जणांसह त्यांच्या मोटारीला मोटार आडवी लावून रोखले. मोटारीतून जाणारे संचालक जगन्नाथ पारठे, लक्ष्मण गायकवाड, वसंत कुडले, जनाबाई पारठे व सिंधु मादगुडे यांना बैठकीस जाण्यापासून रोखले. एक तासानंतर पावणेबारा वाजता त्यांना सोडून देण्यात आले, अशी फिर्याद दिली. याबाबत पोलिस हवालदार सुशांत पिसाळ पुढील तपास करीत आहेत.
दुसरी फिर्याद विनोद खुटवड यांनी दिली. यामध्ये नितीन थोपटे (रा. खानापूर ता. भोर) आणि दत्तात्रेय परखंदे (रा. निगुडघर, ता. भोर) यांनी इतर दोन जणांसह मोटार आडवी लावून त्यांना आणि त्यांच्या वडिलांना दमदाटी केली, अशी फिर्याद दिली. याबाबत पोलिस हवालदार वर्षा भोसले पुढील तपास करीत आहेत.
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