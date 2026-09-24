Pune News : वैयक्तिक लाभाची योजना अडकली आचारसंहितेत; ऑफलाइन की ऑनलाइनच्या प्रश्नामुळे झाला विलंब

- नरेंद्र साठेपुणे - जिल्हा परिषदेची शेतकरी, महिला आणि अन्य लाभार्थ्यांसाठीची वैयक्तिक लाभाची योजना यंदा सप्टेंबर अखेरपर्यंतही सुरू झालेली नाही. खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना शेती उपयोगी साहित्याचा लाभ मिळणे अपेक्षित असताना योजना जाहीर करण्याची प्रक्रियाच रखडली आहे. त्यातच पुणे विभाग पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघाची निवडणूक जाहीर झाल्याने आचारसंहिता लागू झाली आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेची वैयक्तिक लाभाची योजना आता आचारसंहितेत अडकली आहे..वैयक्तिक लाभाच्या योजनेच्या अर्ज प्रक्रियेवरूनही जिल्हा परिषदेत मतभेद आहेत. पदाधिकारी आणि सदस्यांकडून ऑनलाइनऐवजी ऑफलाइन पद्धतीने अर्ज मागविण्याची मागणी करण्यात आली आहे. ऑफलाइन की ऑनलाइन, हा प्रश्न न सुटल्याने संपूर्ण प्रक्रियेलाच विलंब झाल्याचे काही सदस्य खासगीत सांगतात. योजनांची तातडीने अंमलबजावणी करण्याची मागणी काही पंचायत समित्यांच्या सभापतींनीही पदाधिकारी आणि प्रशासनातील अधिकाऱ्यांकडे केली होती. मात्र, आता आचारसंहिता लागू झाल्याने पुढील प्रक्रिया थांबली आहे..पॉइंटर्स- जिल्हा परिषदेच्या कृषी, महिला व बालकल्याण, पशुसंवर्धन आणि समाजकल्याण विभागांकडून योजना- शेतकऱ्यांना शेती उपयोगी साहित्य, तर महिलांना रोजगारासाठी आवश्यक उपकरणांसाठी अनुदान- जिल्ह्यातील नागरिकांसाठी जिल्हा परिषदेची महत्त्वाची योजना- पदाधिकाऱ्यांमुळे यावर्षी वैयक्तिक लाभाची योजना वेळेत सुरू होण्याची होती अपेक्षा- खरीप हंगामात योजनेची घोषणा झाली नाही.२०२० पासून ऑनलाइन प्रक्रिया...२०२० मध्ये प्रत्येक योजनेसाठी स्वतंत्र अर्ज करण्याऐवजी एकाच अर्जातून विविध योजनांसाठी अर्ज करता येईल, अशी ऑनलाइन पद्धत सुरू करण्यात आली होती. त्यामुळे अर्ज स्वीकारणे, छाननी करणे आणि लाभार्थी निवडीची प्रक्रिया एकाच प्रणालीद्वारे करणे शक्य झाले. लाभार्थी किंवा त्यांच्या कुटुंबातील सदस्याने यापूर्वी योजनेचा लाभ घेतला आहे का, हे तपासणेही या प्रक्रियेत शक्य होते..आचारसंहितेचा फटका...वैयक्तिक लाभाच्या योजनेची प्रक्रिया आधीच विलंबाने सुरू होणार असताना आता निवडणूक आचारसंहिता लागू झाली आहे. पुणे विभाग पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघाची निवडणूक २३ ऑक्टोबरला होणार असून, आचारसंहिता लागू झाली आहे. त्यामुळे योजनेची घोषणा, अर्ज प्रक्रिया आणि पुढील प्रशासकीय कार्यवाहीबाबत निवडणूक आचारसंहितेतील निर्देशांचा विचार करावा लागणार आहे..प्रतिक्रियाहंगामाच्या सुरुवातीलाच लाभ मिळायला हवाशेतीसाठी उपयोगी साहित्य अनुदानातून मिळणार असेल, तर त्याचा लाभ खरीप हंगामाच्या सुरुवातीलाच मिळायला हवा. मात्र, यंदा सप्टेंबर संपत आला तरी योजना सुरू झालेली नाही. आता आचारसंहितेमुळे आणखी विलंब झाला, तर शेतकऱ्यांना योजनेचा उपयोग कधी होणार, हा प्रश्न आहे.- यमुना इंगळे, शेतकरी, इंगळेनगर (ता. शिरूर).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.