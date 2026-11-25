घोडेगाव - स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी आक्रमक भूमिका घेतल्यानंतर पुणे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. पुणे जिल्ह्यातील सर्व सहकारी व खासगी साखर कारखान्यांच्या चेअरमन आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक (ता. १ डिसेंबर) सकाळी ११ वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले आहे..या बैठकीला साखर आयुक्त तसेच स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष राजू शेट्टी उपस्थित राहणार आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांवर या बैठकीत सविस्तर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.यासंदर्भात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले. तसेच शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत त्यांच्याशी चर्चा केली. यावेळी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे पुणे जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर बांगर, आंबेगाव तालुकाध्यक्ष तुकाराम गावडे, प्रकाश कोळेकर आणि प्रमोद खांडगे उपस्थित होते..जिल्ह्यातील सर्व सहकारी व खासगी साखर कारखान्यांच्या प्रमुखांना एकाच व्यासपीठावर आणून शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांसमवेत चर्चा घडवून आणण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना दिशा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. अशी माहिती जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर बांगर यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.