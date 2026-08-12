पुणे जिल्हा बँकेचे पाचशे कोटींचे बाँड उद्दिष्ट

पुणे, ता. १२ : पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने लाँग टर्म सबऑर्डिनेट बाँड (एलटीएसबी)च्या विक्रीतून निर्धारित ५०० कोटी रुपयांचे विक्रमी उद्दिष्ट पूर्ण केले आहे. राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या इतिहासात इतक्या अल्प कालावधीत एवढे मोठे बाँड विक्रीचे उद्दिष्ट पूर्ण करणारी पुणे जिल्हा बँक एकमेव असल्याचे बँकेचे अध्यक्ष डॉ. दिगंबर दुर्गाडे यांनी सांगितले.
रिझर्व्ह बँकेच्या परवानगीनुसार तसेच पुणे जिल्ह्यातील नागरी व ग्रामीण बिगरशेती पतसंस्थांना वैधानिक तरलता प्रमाणासाठी (एसएलआर) करण्याच्या गुंतवणुकीपैकी पाच टक्के गुंतवणूक बँकेच्या बाँडमध्ये करण्यास राज्य शासनाने परवानगी दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर बँकेने एलटीएसबी बाँडची विक्री केली. या बाँडमध्ये किमान १० हजार रुपयांची गुंतवणूक करता येते. तसेच १० वर्षांच्या कालावधीसाठी ८.५० टक्के व्याजदर असून, व्याजाची रक्कम दर तीन महिन्यांनी खात्यावर जमा केली जाते. आकर्षक व्याजदर, गुंतवणुकीची रचना आणि बँकेवरील विश्वास यामुळे बाँडला प्रतिसाद मिळाल्याचे दुर्गाडे यांनी सांगितले.
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