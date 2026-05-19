पुणे

मुळशी, भोर, जुन्नरमधील विकासकामांना निधी मंजूर

पुणे, ता. १९ ः जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत मुळशी, भोर आणि जुन्नर तालुक्यांत विविध विकासकामांसाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे. आमदार डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या पुढाकारातून या कामांना मंजुरी मिळाली आहे.
मुळशी तालुक्यातील जवळगाव येथे अंतर्गत रस्ता विकासकाम तसेच रस्ताळवाडी येथे स्मशानभूमी दुरुस्ती व शेड बांधकामासाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे. तसेच लवळे येथे सावता माळी मंदिराजवळील अंतर्गत रस्ता आणि भादस येथे विठ्ठल मंदिर ते धोंडीबा गावडे रस्ता कामासाठी प्रत्येकी १५ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर भोर तालुक्यात खेड शिवापूर प्राथमिक शाळेकडे जाणारा रस्ता, खेड शिवापूर स्मशानभूमी सीमाभिंत तसेच खानापूर येथे स्मशानभूमी संरक्षक भिंत बांधण्यासाठी प्रत्येकी १५ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. जुन्नर तालुक्यातील धनगरवाडी येथे धनगरवाडी, नारायणगाव, येडगाव शिवरस्ता विकासकामांसाठी २० लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

