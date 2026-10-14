Pune News : पुणे जिल्ह्यातील दुष्काळी तालुक्यांची संख्या आठवरून दहा; जुन्नर, आंबेगावचाही दुष्काळग्रस्त तालुक्यांत समावेश

पुणे - पावसाच्या खंडामुळे दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झालेल्या जिल्ह्यातील जुन्नर आणि आंबेगाव या दोन तालुक्यांचाही आता दुष्काळग्रस्त तालुक्यांत समावेश झाला आहे. राज्य सरकारने दुष्काळी तालुक्यांची संख्या २६५ वरून ३०५ केली असून, त्यामध्ये पुणे जिल्ह्यातील तालुक्यांची संख्या आठवरून दहा झाली आहे. यापूर्वी बारामती, शिरूर, दौंड, इंदापूर, पुरंदर, खेड, भोर आणि राजगड या आठ तालुक्यांत दुष्काळी निकष लागू करण्यात आले होते. आता जुन्नर आणि आंबेगावमधील पिकांच्या नुकसानीचेही पंचनामे करण्यात येणार आहेत..जिल्ह्यात यंदा पाऊस न झाल्यामुळे खरीप पिकांच्या वाढीवर परिणाम झाला आहे. बारामती, शिरूर आणि दौंडमध्ये ५१ दिवसांचा, पुरंदरमध्ये ५० दिवसांचा, तर इंदापूरमध्ये ४८ दिवसांचा पावसाचा खंड पडला होता. पर्जन्यमानातील तफावत आणि पावसाच्या खंडाच्या आधारे सुरुवातीला आठ तालुक्यांत दुष्काळी निकष लागू करण्यात आले होते. त्यानंतर दुष्काळी परिस्थितीच्या आढाव्यात जुन्नर आणि आंबेगावचाही समावेश करण्यात आला आहे..पावसाअभावी पिकांची वाढ खुंटणे, जमिनीतील ओलावा कमी होणे आणि सिंचनासाठी पाण्याची गरज वाढणे, अशा अडचणींचा सामना शेतकऱ्यांना करावा लागत आहे. त्यातच वीजपुरवठ्यातील अडचणींमुळे पिकांना वेळेवर पाणी देणेही कठीण होत असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे दुष्काळी घोषणेनंतर प्रत्यक्ष नुकसानीचे पंचनामे आणि मदतीची अंमलबजावणी याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे..जुन्नरमधील शेतकरी पल्लवी पाटे म्हणाल्या, ‘‘पावसाने ओढ दिल्याने पिकांना पुरेसा ओलावा मिळालेला नाही. पिके वाचविण्यासाठी पाणी द्यावे लागत असून, त्यासाठीचा खर्चही वाढला आहे. पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे वेळेत होऊन शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष मदत मिळणे गरजेचे आहे.’’ जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी जुन्नर आणि आंबेगावमधील पीकनुकसानीचे पंचनामे लवकरात लवकर करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे..प्रतिक्रियापावसाअभावी पिकांची वाढ अपेक्षेप्रमाणे झालेली नाही. सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध करणे आणि शेतीचा वाढता खर्च भागविणे, अशी दुहेरी कसरत करावी लागत आहे. रब्बी हंगामासाठीही पाण्याची उपलब्धता महत्त्वाची ठरणार असल्याने दुष्काळी उपाययोजनांची अंमलबजावणी लवकर व्हावी.- सचिन बडे, शेतकरी, जुन्नर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.