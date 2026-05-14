Pune DPC Meet: प्रशासकीय खर्च कपातीसाठी पुण्यात जिल्हा नियोजन समितीची बैठक ऑनलाइन; मोदींच्या आवाहनानुसार तातडीने अंमलबजावणी

पुणे : प्रशासकीय खर्चात कपात आणि काटकसरीच्या पार्श्वभूमीवर पुण्यात शुक्रवारी (ता. १५) होणारी जिल्हा नियोजन समितीची बैठक ऑनलाइन पद्धतीने होणार आहे. राज्य सरकारच्या नव्या निर्देशांची तातडीने अंमलबजावणी करण्यास जिल्हा प्रशासनाने सुरुवात केली आहे..पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रशासकीय कामकाजाच्या खर्चात कपात करण्याचे आवाहन केले होते. त्यानुसार बुधवारी मुख्य सचिवांनी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना बैठका ऑनलाइन पद्धतीने घेण्याच्या सूचना दिल्या. त्याची अंमलबजावणी पुण्यात सुरू झाली आहे. बैठकीसाठी जिल्हा परिषद, महापालिका तसेच विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी आपापल्या कार्यालयातूनच व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठकीत सहभागी होणार आहेत. त्यामुळे अधिकाऱ्यांचा प्रवासाचा वेळ, इंधन खर्च आणि इतर प्रशासकीय खर्चात बचत होणार असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात येत आहे..उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार या विधानभवनमध्ये बैठकीसाठी उपस्थित राहणार आहेत. त्यांच्यासमवेत जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, जिल्हा नियोजन अधिकारी किरण इंदलकर आणि काही निवडक कर्मचारी विधान भवनात उपस्थित राहणार आहेत. दरम्यान, जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीनंतर होणारी खरीप हंगाम आढावा बैठकही ऑनलाइन पद्धतीने घेण्याचा निर्णय कृषी विभागाने घेतला आहे. खरीपपूर्व तयारीचा आढावा ऑनलाइन होणार असल्याचेही संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत.