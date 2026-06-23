Pune District Yellow Alert : पुणे जिल्ह्याला पुढील चार दिवस ‘येलो’ अलर्ट; कमाल तापमानात लक्षणीय घट

पुणे - शहरात अधिकृतरीत्या मॉन्सून दाखल झाल्यानंतर सोमवारी पावसाने थोडी विश्रांती घेतली होती. मात्र, मंगळवारी (ता. २३) पावसाने पुन्हा दमदार हजेरी लावल्यामुळे उकाड्याने हैराण झालेल्या पुणेकरांना मोठा दिलासा मिळाला. पुढील तीन ते चार दिवस कमाल तापमानात मोठी घट होणार असून, शहरात मेघगर्जना आणि विजांच्या कडकडाटासह पावसाची शक्यता असल्याचा अंदाज भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने (आयएमडी) वर्तविला आहे. या पार्श्वभूमीवर पुणे जिल्ह्याला पुढील चार दिवसांसाठी ‘येलो’ अलर्ट देण्यात आला आहे..शहरात सोमवारी मॉन्सूनची अधिकृत नोंद झाली. पावसाच्या आगमनामुळे शहरातील कमाल आणि किमान तापमानात लक्षणीय घट पाहायला मिळत आहे. गेल्या दोन दिवसांत कमाल तापमानात तब्बल पाच अंश सेल्सिअसची घट नोंदविण्यात आली आहे. मंगळवारी शहराचे कमाल तापमान ३१ अंश सेल्सिअस, तर किमान तापमान २४.५ अंश सेल्सिअस इतके नोंदविण्यात आले..मंगळवारी सकाळपासूनच शहरात ढगाळ वातावरण पाहायला मिळाले. दुपारी साधारण दोन वाजताच्या सुमारास शहरातील विविध भागांत हलक्या स्वरूपाच्या पावसाने हजेरी लावली. त्यानंतर दिवसभर पावसाची भूरभूर सुरू होती. मात्र, सायंकाळी साडेसात वाजताच्या सुमारास पावसाचा जोर वाढला आणि मध्यवर्ती भागासह अनेक ठिकाणी पावसाने जोरदार हजेरी लावली. रात्री उशिरापर्यंत पावसाची रिमझिम सुरूच होती..पुणे आणि परिसरात बुधवारी (ता. २४) कमाल तापमानात किंचित घट होण्याची शक्यता आहे. कमाल तापमान ३० अंश सेल्सिअस तर २४ अंश सेल्सिअस इतके किमान तापमान नोंदविण्यात येणार आहे. आकाश मुख्यतः निरभ्र राहून दुपारी आणि सायंकाळी आकाश अंशतः ढगाळ राहण्याची शक्यता आहे. तसेच मेघगर्जना आणि विजांच्या कडकडाटासह हलक्या स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता आहे..तर गुरूवारपासून (ता. २५) कमाल आणि किमान तापमानात आणखी घट होईल. कमाल तापमान २८ अंश सेल्सिअस तर किमान तापमान २३ अंश सेल्सिअस इतके नोंदविण्यात येण्याची शक्यता आहे. आकाश मुख्यतः निरभ्र राहून दुपारी आणि सायंकाळी आकाश अंशतः ढगाळ राहण्याची शक्यता असून मेघगर्जना आणि विजांच्या कडकडाटासह हलक्या स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.