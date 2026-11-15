पुणे

Jal Jeevan Mission : पुणे जिल्ह्यातील जलजीवन मिशनच्या वीजजोडणीअभावी बंद असलेल्या १६१ पाणीपुरवठा योजनांना दिलासा; ११ कोटी १७ लाख रुपयांचा निधी मंजूर

Power Connection Issue of 161 Water Supply Schemes in Pune District to Be Resolved : जलजीवन मिशनअंतर्गत कामे पूर्ण होऊनही वीजजोडणीअभावी बंद असलेल्या पुणे जिल्ह्यातील १६१ पाणीपुरवठा योजनांसाठी ११ कोटी १७ लाख रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. आणखी ११४ योजनांसाठी १० कोटी १८ लाख रुपयांच्या निधीची मागणी करण्यात आली आहे.
Jal Jeevan Mission

Jal Jeevan Mission

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे: जलजीवन मिशनअंतर्गत कामे पूर्ण होऊनही केवळ वीजजोडणीअभावी बंद असलेल्या जिल्ह्यातील १६१ पाणीपुरवठा योजनांना अखेर निधी उपलब्ध झाला आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेतून या योजनांसाठी ११ कोटी १७ लाख रुपये मंजूर करण्यात आले असून, कामे अंतिम टप्प्यात आहेत. दरम्यान, आणखी ११४ योजनांसाठी १० कोटी १८ लाख रुपयांच्या निधीची मागणी करण्यात आली आहे.

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Maharashtra Jaljivan Mission updates
challenges in rural water supply