Jal Jeevan Mission : पुणे जिल्ह्यातील जलजीवन मिशनच्या वीजजोडणीअभावी बंद असलेल्या १६१ पाणीपुरवठा योजनांना दिलासा; ११ कोटी १७ लाख रुपयांचा निधी मंजूर

पुणे: जलजीवन मिशनअंतर्गत कामे पूर्ण होऊनही केवळ वीजजोडणीअभावी बंद असलेल्या जिल्ह्यातील १६१ पाणीपुरवठा योजनांना अखेर निधी उपलब्ध झाला आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेतून या योजनांसाठी ११ कोटी १७ लाख रुपये मंजूर करण्यात आले असून, कामे अंतिम टप्प्यात आहेत. दरम्यान, आणखी ११४ योजनांसाठी १० कोटी १८ लाख रुपयांच्या निधीची मागणी करण्यात आली आहे..जिल्ह्यात जलजीवन मिशनअंतर्गत ग्रामीण भागात नळाद्वारे पाणीपुरवठा करण्यासाठी एक हजार २३९ योजनांची अंमलबजावणी सुरू आहे. ‘महावितरण’कडून वीजजोडणीसाठी येणारा खर्च मूळ प्रशासकीय मान्यतेतील तरतुदीपेक्षा अधिक असल्याने अनेक योजना पूर्ण होऊनही कार्यान्वित होऊ शकल्या नव्हत्या. यासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला..याबाबत जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष वीरधवल जगदाळे म्हणाले, की वीजजोडणीअभावी पाणीपुरवठा योजना बंद राहणे ही ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी अडचणीची बाब होती. १६१ योजनांसाठी निधी उपलब्ध झाला असून, या योजना लवकरच सुरू होतील. उर्वरित ११४ योजनांसाठीही निधी मिळविण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत, तसेच बंधाऱ्यांमधील गळतीमुळे पाणीसाठा अपेक्षेपेक्षा लवकर संपत असल्याने ही गळती रोखण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यावरही भर देण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.