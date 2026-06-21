Groundwater Protection: पुणे जिल्ह्यात धोकादायक विहिरींचे सर्वेक्षण व बेकायदेशीर बोअरवेलवर नियंत्रणाची मागणी; भूजल संवर्धनासाठी ठोस उपाययोजनांचा आग्रह

उरुळी कांचन : "भूजल ही सार्वजनिक संपत्ती असून त्याचे संवर्धन करणे ही शासन आणि नागरिकांची सामूहिक जबाबदारी आहे.सार्वजनिक सुरक्षितता,पर्यावरण संरक्षण आणि भावी पिढ्यांच्या जलसुरक्षेसाठी तातडीने ठोस उपाययोजना करणे आवश्यक आहे असे लेखी निवेदन देत बकोरी (ता. हवेली) येथील सामाजिक कार्यकर्ते व माहिती अधिकार कार्यकर्ते चंद्रकांत गोविंद वारघडे यांनी पुणे जिल्ह्यातील सार्वजनिक रस्त्यालगत असलेल्या धोकादायक विहिरींचे सर्वेक्षण करून आवश्यक सुरक्षात्मक उपाययोजना करण्याबाबत तसेच बेकायदेशीर व अनियंत्रित बोअरवेल खोदकामावर नियंत्रण आणून भूजल संवर्धनासाठी आवश्यक आदेश निर्गमित करण्याची मागणी केली आहे..याबाबत महाराष्ट्र राज्याचे मुख्य सचिव,पुणे विभागीय आयुक्त,पुणे जिल्हाधिकारी तसेच जिल्हा परिषद पुणे यांना सविस्तर निवेदन सादर करण्यात आले आहे.सदर निवेदनात नमूद केले आहे की,पुणे जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी सार्वजनिक रस्त्यांच्या कडेला जुन्या,उघड्या किंवा संरक्षक कठडे नसलेल्या विहिरी आहेत.अशा विहिरींमुळे वाहनांचे अपघात होऊन नागरिक,पशुधन तसेच वाहनांचे नुकसान होतानाच काही घटनांमध्ये जीवितहानी देखील झालेली आहे.त्यामुळे अशा सर्व विहिरींचे विशेष सर्वेक्षण करून आवश्यकतेनुसार संरक्षक भिंती,कठडे,सुरक्षा जाळी उभारणे अथवा सुरक्षितपणे त्या विहिरी बुजविण्याची कार्यवाही करण्यात यावी,अशी मागणी करण्यात आली आहे..तसेच जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी अनधिकृत प्लॉटिंगमुळे मोठ्या प्रमाणात बोअरवेल खोदल्या जात असून भूजलाचा अतिवापर होत आहे.परिणामी भूजल पातळी सातत्याने खालावत चालली असून भविष्यात पिण्याच्या पाण्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.याशिवाय काही ठिकाणी बोअरवेलचा वापर सांडपाणी व दूषित पाणी जमिनीत सोडण्यासाठी होत असल्याच्या तक्रारी समोर येत असून त्यामुळे भूजल प्रदूषणाचा धोका वाढत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.या पार्श्वभूमीवर पुणे जिल्ह्यातील सर्व बोअरवेलची नोंदणी व सर्वेक्षण करणे, बेकायदेशीर बोअरवेलवर कठोर कारवाई करणे,भूजल प्रदूषण रोखण्यासाठी दंडात्मक कारवाई सारखी उपाययोजना करणे तसेच भूजल विकास व व्यवस्थापनासंदर्भातील कायदे आणि शासन निर्देशांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची मागणी चंद्रकांत गोविंद वारघडे यांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.