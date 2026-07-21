Manchar News : संत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता अभियानात पुणे जिल्ह्याची दुहेरी बाजी; काळवाडी प्रथम, कडाचीवाडीला पाणी व्यवस्थापनाचा विशेष पुरस्कार

मंचर - संत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता अभियान २०२५-२६ अंतर्गत विभागस्तरीय स्पर्धेत पुणे जिल्ह्याने दुहेरी यश मिळवत मानाचा तुरा रोवला आहे. जुन्नर तालुक्यातील काळवाडी ग्रामपंचायतीने विभागात प्रथम क्रमांक पटकावत १२ लाख रुपयांचे पारितोषिक मिळविले, तर खेड तालुक्यातील कडाचीवाडी ग्रामपंचायतीला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पाणीपुरवठा व पाणी व्यवस्थापन विशेष पुरस्कार आणि ७५ हजार रुपयांचे पारितोषिक जाहीर झाले आहे. अशी माहिती पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांनी दिली..विभागीय स्पर्धेत काळवाडी ग्रामपंचायतीने ग्रामस्वच्छता, लोकसहभाग, घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापन, पर्यावरण संवर्धन आणि शाश्वत विकास या सर्व निकषांवर उत्कृष्ट कामगिरी करत प्रथम क्रमांकाचा मान पटकावला. ग्रामस्थांचा सक्रिय सहभाग आणि ग्रामपंचायतीच्या नियोजनबद्ध प्रयत्नांमुळे हे यश मिळाल्याचे मानले जात आहे.खेड तालुक्यातील कडाचीवाडी ग्रामपंचायतीने पाणी व्यवस्थापन, जलसंवर्धन आणि प्रभावी पाणीपुरवठा व्यवस्था उभारण्यात उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. या कार्याची दखल घेत विभागीय स्तरावर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विशेष पुरस्काराने ग्रामपंचायतीचा गौरव करण्यात आला..या दुहेरी यशामुळे पुणे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात स्वच्छता, जलसंवर्धन आणि लोकसहभागाच्या उपक्रमांना नवी ऊर्जा मिळाली आहे. अशी माहिती पुणे जिल्हा परिषद पाणी व स्वच्छता विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी भूषण जोशी यांनी दिली.संबंधित ग्रामपंचायतींचे पदाधिकारी, ग्रामस्थ, स्वच्छता कर्मचारी आणि अभियानात योगदान देणाऱ्या सर्वांचे विविध स्तरांतून अभिनंदन करण्यात येत आहे.संत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता अभियानाच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात स्वच्छता, आरोग्य, पर्यावरण संवर्धन आणि शाश्वत विकासाची चळवळ अधिक व्यापक होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे..या यशामुळे पुणे जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील स्वच्छता, पाणी व्यवस्थापन आणि लोकसहभागाच्या उपक्रमांना नवी प्रेरणा मिळाली आहे. या उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल संबंधित ग्रामपंचायतींचे पदाधिकारी, ग्रामस्थ, स्वच्छता कर्मचारी तसेच या अभियानात योगदान देणाऱ्या सर्वांचे अभिनंदन करण्यात येत आहे.- वीरधवल जगदाळे, अध्यक्ष पुणे जिल्हा परिषद पुणे..'पुणे जिल्ह्यातील संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियानाच्या यशामुळे ग्रामीण भागात स्वच्छता, आरोग्य, पर्यावरण संरक्षण आणि शाश्वत विकासाला चालना देण्याचे कार्य अधिक बळकट होईल, असा विश्वास वाटतो.- गजानन पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पुणे जिल्हा परिषद.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.