Pune Divisional Teachers Constituency Election: पुणे विभागीय शिक्षक मतदारसंघात पुरस्कार वाटपाची चढाओढ; डॉ. बी.पी. रोंगे यांच्या एन्ट्रीने रंगत वाढली

भारत नागणे पंढरपूर,: पुणे विभागीय शिक्षक मतदारसंघाची निवडणूक तोंडावर आली असून या मतदारसंघात सध्या इच्छुकांची मोठी गर्दी पाहायला मिळत आहे. विद्यमान आमदारांच्या कारभारावर नाराजी असतानाच नव्या चेहऱ्यांच्या एन्ट्रीने निवडणुकीची रंगत वाढू लागली आहे.विशेष म्हणजे शिक्षक मतदारांना आपल्याकडे खेचून घेण्यासाठी सध्या आदर्श शिक्षक पुरस्कार वाटपाची चढाओढ लागल्याचे चित्र आहे. गावोगावी, तालुक्यात पुरस्कार सोहळ्यांचे आयोजन करून शिक्षकांना खुश करण्याचा प्रयत्न इच्छुक उमेदवारांकडून सुरू आहे..या मतदारसंघातून पंढरपूरच्या स्वेरी अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचे संस्थापक डॉ. बी.पी. रोंगे यांनी निवडणुकीची जोरदार तयारी सुरू केली आहे. शिक्षण क्षेत्रातील मोठा अनुभव आणि स्वेरीच्या माध्यमातून असलेला शिक्षकांशी थेट संपर्क हा त्यांचा जमेचा भाग मानला जात आहे. त्यांच्या सक्रियतेमुळे या निवडणुकीत मोठी रंगत येणार आहे.दुसरीकडे विद्यमान आमदार जयंत आसगावकर यांच्या विषयी शिक्षक वर्गात नाराजी असल्याची चर्चा आहे. या नाराजीचा फायदा घेण्यासाठी अनेक इच्छुकांनी फिल्डिंग लावली आहे.एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेकडून मंगेश चिवटे यांनी देखील तयारी सुरू केली. तर माजी आमदार प्रा. दत्तात्रय सावंत यांनी पुन्हा एकदा मतदारसंघ पिंजून काढण्यास सुरुवात केली आहे.एकंदरीतच सध्या सर्वच इच्छुक उमेदवारांनी शिक्षकांना पुरस्कार, सत्कार आणि सन्मानाच्या माध्यमातून आपल्याकडे वळवण्याची रणनीती अवलंबली असून येत्या काळात या मतदारसंघात मोठी चुरस पाहायला मिळणार आहे. .पुरस्कार वाटपावरून चिवटे-रोंगे यांच्यात चढाओढ, भाजप कुणाला देणार उमेदवारी?शिवसेनेचे मंगेश चिवटे यांनी अलीकडेच सोलापूर, सांगोला, करमाळा, कोल्हापूर, पुणे अशा विविध ठिकाणी शिक्षकांचे मेळावे घेऊन मोठ्या प्रमाणात आदर्श शिक्षक पुरस्कारांचे वाटप केले आहे. शिक्षकांशी थेट संपर्क वाढवण्याची ही त्यांची रणनीती आहे.दुसरीकडे पंढरपूरच्या स्वेरीचे संस्थापक डॉ. बी. पी. रोंगे यांनीही शिक्षक पुरस्कार वाटपाचा धडाका लावला आहे. त्यामुळे सध्या चिवटे विरुद्ध रोंगे असा पुरस्कार वाटपावरून सामना रंगल्याचे पाहायला मिळत आहे.दरम्यान, पुणे विभागीय शिक्षक मतदारसंघावर भाजपने विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. या मतदारसंघातून भाजप कुणाला उमेदवारी देणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..विश्वसनीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार या शर्यतीत डॉ. बी. पी. रोंगे यांचे नाव भाजपकडून आघाडीवर असल्याचे समजते. शिक्षण क्षेत्रातील मोठे नेटवर्क आणि संघटनात्मक ताकद यामुळे रोंगे यांना भाजप पसंती देण्याची शक्यता आहे.दुसरीकडे माजी आमदार दत्तात्रय सावंत हे देखील भाजपकडून उमेदवारी मिळवण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. सावंत यांनी भाजप किंवा शिवसेनेकडून उमेदवारी घ्यावी, अशी त्यांच्या समर्थकांची मागणी आहे. त्यामुळे आता दत्तात्रय सावंत पक्षाची अधिकृत उमेदवारी घेऊन लढणार की पुन्हा एकदा अपक्ष म्हणून निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणार? याकडेच संपूर्ण शिक्षक मतदारसंघाचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.