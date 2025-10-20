पुणे

Pune Crime : दिवाळीच्या सुट्टीत चोरट्यांची शहरात 'दिवाळी'! बंद घरे आणि दुकाने फोडून सहा लाखांचा ऐवज लंपास

Diwali Break-ins Target Locked Homes, ₹6 Lakh Stolen : दिवाळीच्या काळात पुणे शहरातील मंगळवार पेठ, सिंहगड रस्ता, वाघोली आणि एनआयबीएम रस्ता परिसरात बंद घरे आणि दुकाने फोडून चोरट्यांनी सुमारे सहा लाख रुपयांचे सोन्याचे दागिने आणि रोकड लंपास केली.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : दिवाळीच्या सणासुदीत शहरात चोरट्यांनी बंद घरे आणि दुकाने लक्ष्य करत घरफोड्या केल्याच्या घटना घडल्या. मंगळवार पेठ, सिंहगड रस्ता, वाघोली आणि एनआयबीएम रस्ता परिसरात झालेल्या वेगवेगळ्या घटनांमध्ये चोरट्यांनी सोन्याचे दागिने आणि रोकड असा सुमारे सहा लाखांचा मुद्देमाल लंपास केला.

