Pune Crime : दिवाळीच्या सुट्टीत चोरट्यांची शहरात 'दिवाळी'! बंद घरे आणि दुकाने फोडून सहा लाखांचा ऐवज लंपास

पुणे : दिवाळीच्या सणासुदीत शहरात चोरट्यांनी बंद घरे आणि दुकाने लक्ष्य करत घरफोड्या केल्याच्या घटना घडल्या. मंगळवार पेठ, सिंहगड रस्ता, वाघोली आणि एनआयबीएम रस्ता परिसरात झालेल्या वेगवेगळ्या घटनांमध्ये चोरट्यांनी सोन्याचे दागिने आणि रोकड असा सुमारे सहा लाखांचा मुद्देमाल लंपास केला..मंगळवार पेठेत दोन लाखांची चोरी शितोळे इमारतीतील बंद सदनिकेत चोरट्यांनी प्रवेश करून कपाटातील सोन्याचे दागिने व रोकड असा सुमारे दोन लाख १० हजार रुपयांचा मुद्देमाल चोरला. या प्रकरणी ५३ वर्षीय व्यावसायिकाने समर्थ पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे..सिंहगड रस्त्यावर दुकाने फोडली सिंहगड रस्त्यावरील भामिनी आर्केडमधील अन्वया लेडीज, एसएनआर कलेक्शन आणि अन्य एका दुकानाचे शटर उचकटून चोरट्यांनी ४३ हजारांची रोकड लंपास केली. या प्रकरणी एका महिलेने पर्वती पोलिस ठाण्यात तक्रार नोंदवली असून, अज्ञात चोरट्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..Karad Crime: 'कऱ्हाडजवळ तिन पिस्टलसह तिघेजण ताब्यात'; साडेआठ लाखाचा मुद्देमाल जप्त, कऱ्हाड पाेलिसांची कामगिरी.वाघोलीत सोसायटीमध्ये चोरी वाघोलीतील कोणार्क एक्झॉटिका सोसायटीमधील गोलछा कुटुंब दिवाळीनिमित्त बाहेरगावी गेले असताना, चोरट्यांनी बनावट चावीने सेफ्टीडोअर लॉक उघडून घरात प्रवेश केला. बेडरूममधील कपाटातून दागिने व रोकड असा ८१ हजारांचा मुद्देमाल लंपास करण्यात आला..नाइन हिल्स सोसायटीत घरफोडी एनआयबीएम रस्त्यावरील नाइन हिल्स सोसायटीतही अशीच घटना घडली. घरमालक बाहेरगावी गेल्याचा फायदा घेत चोरट्यांनी कपाटातून सोन्याचे दागिने व रोकड असा दोन लाख ६५ हजार रुपयांचा मुद्देमाल चोरला. याबाबत काळेपडळ पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..पोलिसांकडून आवाहन दिवाळीत शहरात मोठ्या प्रमाणात नागरिक बाहेरगावी जातात. बंद घरांवर लक्ष ठेवून तिथे घरफोड्या होण्याचा धोका असतो. त्यामुळे नागरिकांनी घर सोडताना शेजाऱ्यांना माहिती द्यावी. सीसीटीव्ही व अलार्म प्रणाली कार्यान्वित ठेवावी. मौल्यवान दागिने व रोकड घरी ठेवू नयेत, असे आवाहन पोलिसांनी केले आहे..