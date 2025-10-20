पुणे

Pune News : फटाका वाजवताना नेपाळच्‍या तरुणीच्या डोळ्यांना इजा; फटाके वाजवताना काळजी घेण्‍याचे आवाहन

Pune Firecracker Accident : पुण्यात सिंहगड रस्त्यावर शोभेचा फटाका पेटवताना नेपाळच्या २० वर्षीय अभियांत्रिकी विद्यार्थिनीच्या दोन्ही डोळ्यांना गंभीर दुखापत झाली असून तिची दृष्टीही कमी झाली आहे.
पुणे : पुण्‍यात अभियांत्रिकीच्‍या तिसऱ्या वर्षाला शिक्षण घेत असलेल्‍या नेपाळची २० वर्षीय तरुणी मधुमिता (नाव बदललेले) तरुणीच्या दोन्‍ही डोळ्यांना शोभेचा फटाका पेटवताना इजा झाली. हा फटाका पेटवल्‍यानंतर तो प्रथम तिच्‍या चेहऱ्यावर आला व नंतर आकाशात गेला. यामुळे तिच्‍या दोन्‍ही डोळ्यांच्या बुबुळांना इजा झाली असून तिची दृष्‍टीही कमी झाली आहे. या तरुणीवर सिंहगड रस्‍त्‍यावरील माणिक बागेतील दुधभाते नेत्रालय येथे उपचार करण्‍यात आले.

