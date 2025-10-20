पुणे

Gold Rate Hike : चांदीला सोन्याचा भाव; गुंतवणूकदारांची ‘चांदी’, ११ ते २० ऑक्टोबरदरम्यान तब्बल १७ हजार रुपयांची चढ-उतार

Silver Price : पुण्यात दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर सराफ बाजारात चांदीने मोठी झेप घेतली असून ११ ते १४ ऑक्टोबर दरम्यान चांदीच्या दरात किलोमागे तब्बल १७ हजार रुपयांची वाढ झाली, तर सोन्याचे भावही वधारले आहेत.
Pune's bullion market witnesses a massive price surge this Diwali

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : दिवाळीचा उत्साह वाढत असताना सराफ बाजारात सोन्याबरोबरच चांदीनेही तेज दाखवले आहे. गेल्या दहा दिवसांतील आकडे पाहता चांदीच्या भावाने मोठी झेप घेतली आहे. ११ ऑक्टोबरला प्रति किलो १ लाख ६६ हजार रुपये असलेली चांदी १४ ऑक्टोबरला तब्बल १ लाख ८३ हजार रुपयांवर पोहोचली आहे. केवळ तीन दिवसांत तब्बल १७ हजार रुपयांची वाढ झाली. त्यानंतर काही दिवस किंचित घट झाली असली तरी १९ आणि २० ऑक्टोबरपर्यंत भाव पुन्हा १ लाख ७१ हजार रुपयांच्या आसपास स्थिरावले आहेत.

