Pune Railway: हडपसर-खडकीहून ९९ फेऱ्या ;रेल्वेकडून गर्दीचे व्यवस्थापन ; दानापूरसाठी ३६ जनरल डबे

पुणे : दिवाळीसाठी गावी जाणाऱ्या प्रवाशांची रेल्वे स्थानकावर होणारी अलोट गर्दी टाळण्यासाठी रेल्वे प्रशासनाने यंदाच्या वर्षी गर्दीचे व्यवस्थापन केले आहे. पुणे स्थानकावरील ताण कमी करण्यासाठी रेल्वे प्रशासनाने प्रवाशांचे आणि गाड्यांचे यशस्वी विभाजन (सेग्रिगेशन) केले असून, आता उत्तर आणि पश्चिम भारताकडे जाणाऱ्या अनेक गाड्या खडकी आणि हडपसर स्थानकांवरून सोडण्यात येत आहेत. तसेच, दानापूरला जाणाऱ्या प्रवाशांची संख्या जास्त असल्याने एकाच दिवशी विविध रेल्वेला ३६ जनरल (अनारक्षित) डबे जोडून प्रशासनाने सामान्य प्रवाशांना मोठा दिलासा दिला आहे..दिवाळीत उत्तर भारत, विदर्भ आणि मराठवाड्यात जाणाऱ्या प्रवाशांची संख्या सर्वाधिक आहे. त्यामुळे पुणे स्थानकावरील गर्दीचे विभाजन करण्यासाठी रेल्वे प्रशासनाने गाड्यांची स्थानकनिहाय विभागणी केली आहे..यंदा हडपसर स्थानकावरून ७८ विशेष फेऱ्याचे नियोजन केले आहे. यात गोरखपूर (३२ फेऱ्या), नागपूर (२३ फेऱ्या), गाझीपूर सिटी (१४ फेऱ्या), प्रयागराज (५ फेऱ्या) आणि लातूर (४ फेऱ्या) शहरांकडे जाणाऱ्या गाड्यांचा समावेश आहे. तर दुसरीकडे, खडकी स्थानकावरून हजरत निजामुद्दीन (१४ फेऱ्या) आणि श्री गंगानगरकडे (७ फेऱ्या) जाणाऱ्या एकूण २१ फेऱ्या सोडण्यात आल्या आहेत. या दोन्ही स्थानकांवरून एकूण ९९ फेऱ्यांचे यशस्वी नियोजन झाल्याने उत्तरेकडे आणि राज्यांतर्गत प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांची गर्दी विभागली गेली आहे..दिवाळीसाठी गावी जाणाऱ्या प्रवाशांची कोणतीही गैरसोय होऊ नये, यासाठी रेल्वे प्रशासनाकडून युद्धपातळीवर नियोजन केले जात आहे. पुणे स्थानकावरील गर्दी विभागण्यासोबतच, अनारक्षित प्रवाशांच्या सोयीसाठी ३६ जादा जनरल डब्यांची सोय केली आहे. त्यामुळे सामान्य प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळाला.- हेमंत कुमार बेहरा, जनसंपर्क अधिकारी, रेल्वे विभाग, पुणे.सात हजार प्रवाशांची वाहतूकसध्या दानापूरकडे जाणाऱ्या प्रवाशांची संख्या प्रचंड आहे. त्यांना वेळेवर आणि सुरक्षित गावी पोहोचवण्यासाठी पुणे विभागाने अनारक्षित (जनरल) डब्यांची संख्या लक्षणीयरीत्या वाढवली आहे. शुक्रवारी एकाच दिवसात दानापूरसाठी ३६ जनरल डबे जोडण्यात आले. यातून सुमारे ७ हजार प्रवाशांची वाहतूक झाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.