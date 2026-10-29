Diwali Water Supply Update in Pune : दिवाळीत पुणेकरांना मोठा दिलासा; ५ नोव्हेंबर रोजीची गुरुवारची पाणी कपात रद्द, सुरळीत पाणीपुरवठा होणार

पुणे : पुणे महापालिकेने दर गुरुवारी पाणी कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण दिवाळीच्या काळात गुरुवारी ५ नोव्हेंबर रोजीची कपात रद्द केली आहे. या दिवशी पुणेकरांना पाणीपुरवठा केला जाणार आहे. महापालिका प्रशासनाने हा निर्णय घेतला आहे. .शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरणांमधील उपलब्ध पाणीसाठा आणि भविष्यातील गरज लक्षात घेऊन महापालिकेने पाणी बचतीच्या उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. त्याचाच भाग म्हणून दर गुरुवारी संपूर्ण शहराचा पाणीपुरवठा बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. उपलब्ध पाणीसाठ्याचा काटकसरीने वापर करून वर्षभराचे नियोजन करण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे..PCMC ACB raid on Chief Engineer : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत ACB ची मोठी कारवाई! थेट मुख्य अभियंत्यांच्या कार्यालयातच धाड; ठेकेदाराकडून लाच मागताना बड्या अधिकाऱ्याला बेड्या.दिवाळीच्या काळात घरांची स्वच्छता, फराळाची तयारी आणि पाहुण्यांची वर्दळ यामुळे पाण्याची गरज वाढते. गुरुवारी पाणीपुरवठा बंद असला तरी त्याचे परिणाम पुढचे दोन दिवस शहराच्या विविध भागांत जाणवतात. ऐन दिवाळीत पाणीटंचाईमुळे नागरिकांना त्रास होऊ शकतो. त्यामुळे ५ नोव्हेंबर रोजी दिवसभर पाणीपुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे पाणीपुरवठा विभागाचे मुख्य अभियंता नंदकिशोर जगताप यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.