‘डीजे’विरोधात समाज माध्यमांवरही संताप

पुणे, ता. ६ : कर्णकर्कश ‘डीजे’ आणि ध्वनिप्रदूषणाविरोधात पुणेकरांचा संताप आता रस्त्याबरोबरच समाज माध्यमांवरही व्यक्त होत आहे. ‘डीजे’च्या वाढत्या आवाजामुळे ज्येष्ठ नागरिक, लहान मुले, रुग्ण आणि प्राणी यांना होणाऱ्या त्रासाचा मुद्दा उपस्थित करत नागरिकांनी प्रशासनाच्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. ‘डीजे’ बंदीसाठी नागरिकांनी रविवारी पुण्यात मोर्चा काढला. त्यानंतर समाज माध्यमांवरही मोठ्या प्रमाणावर प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
नागरिक म्हणतात...
‘डीजे’च्या दणदणाटामुळे घरात बसणे कठीण झाले आहे. वृद्ध आणि आजारी माणसांच्या जिवाचा विचार प्रशासन करणार आहे की नाही? कार्यक्रम संपल्यावर नोटिसा पाठवण्याचा फार्स थांबवा आणि गर्दी जमण्यापूर्वीच थेट ध्वनियंत्रणा जप्त करण्याची हिंमत दाखवा.
- सुधीर जोशी
कार्यक्रम झाल्यावर आणि लोकांच्या कानठळ्या बसल्यावर गुन्हे दाखल करून काय उपयोग? रस्त्यावर ध्वनियंत्रणा पोलिसांना दिसत नाहीत का? कारवाईची इच्छाशक्ती असेल, तर आवाज सुरू होण्यापूर्वीच यंत्रणा जप्त का केली जात नाही?
- स्मिता कुलकर्णी
नागपूर आणि सोलापूरमध्ये नियम पाळले जाऊ शकतात, तर मग पुण्यात पोलिसांचे हात कोणी बांधले आहेत? पुण्यातच ‘डीजे’वाल्यांना मोकळे रान का दिले जात आहे?
- प्रशांत पाटील
‘डीजे’च्या प्रचंड आवाजामुळे कोणाला हृदयविकाराचा झटका आला किंवा कायमचे बहिरेपण आले, तर त्याची नुकसानभरपाई महापालिका आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळ देणार का? आता प्रशासनाची जबाबदारी निश्चित झालीच पाहिजे.
- डॉ. समीर देशपांडे
धार्मिक उत्सव आणि मिरवणुका या भक्ती आणि आनंदासाठी असतात. ‘डीजे’च्या दणदणाटात धिंगाणा घालण्यासाठी नाही. आमच्या सणांचे पावित्र्य आणि शहराची शांतता या कर्णकर्कश ध्वनियंत्रणेने पूर्णपणे नष्ट केली आहे. ‘डीजे’वर कायमची बंदी हवी.
- महेश गोखले
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