पुणे

Pune Doctor Kidnapping : डॉक्टर अपहरण आणि खंडणी प्रकरणातील चार आरोपींना अटक; १५ लाखांचा मुद्देमाल जप्त!

Uruli Kanchan Crime : उरुळी कांचन येथे डॉक्टर अपहरण व खंडणी प्रकरणातील चार आरोपींना पोलिसांनी अटक केली. गुन्ह्यात वापरलेली कार व १५ लाख ८० हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करून २४ जानेवारीपर्यंत पोलीस कोठडी देण्यात आली आहे.
Four Accused Arrested for Kidnapping and Extorting Doctor in Pune

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सुनील जगताप

उरुळी कांचन : डॉक्टरचे अपहरण करून खंडणी वसूल करणाऱ्या टोळीतील चार आरोपींना उरुळी कांचन पोलीस स्टेशनच्या पोलिसांनी खंडणीच्या रकम व गुन्ह्यात वापरलेल्या वाहनासह एकूण १५ लाख ८० हजार रुपयांच्या मुद्देमालासह ताब्यात घेतले आहे.

