Pune Doctor Kidnapping : डॉक्टर अपहरण आणि खंडणी प्रकरणातील चार आरोपींना अटक; १५ लाखांचा मुद्देमाल जप्त!

सुनील जगतापउरुळी कांचन : डॉक्टरचे अपहरण करून खंडणी वसूल करणाऱ्या टोळीतील चार आरोपींना उरुळी कांचन पोलीस स्टेशनच्या पोलिसांनी खंडणीच्या रकम व गुन्ह्यात वापरलेल्या वाहनासह एकूण १५ लाख ८० हजार रुपयांच्या मुद्देमालासह ताब्यात घेतले आहे..या गुन्ह्यातील फिर्यादी विठ्ठल किसन चौधरी (वय ५८ रा.कुंजीरवाडी ता.हवेली जि.पुणे) हे १०/०१/२०२६ रोजी रात्री १० च्या सुमारास सोलापूर पुणे रोडने उरुळी कांचन बाजू कडून कुंजीरवाडीकडे कारमधून जात होते.त्यांचे सोबत ड्रायव्हर राजेंद्र छगन राजगुरू हा होता,इनामदार वस्ती येथे डॉक्टरांचे कारला पांढरे रंगाची ईरटीगा कार आडवी मारुन डॉक्टरांची कार थांबवली.ईरटीका कार मधील चार अनोळखी इसम डॉक्टरांच्या कारमध्ये बसले आणि त्यांना चाकूचा धाक दाखवून जिवे मारण्याची धमकी दिली आणि अपहरण करून शिंदवणे रोडला नेत मारहाण करून ४ लाख रुपये खंडणी घेऊन डॉक्टरांना चौफुला येथे सोडले,आणखी १५ लाख रुपये खंडणी मागितली व नाही दिली तर जीवे ठार मारू अशी धमकी दिल्याने डॉक्टरांनी भीतीपोटी दिनांक १२/०१/२०२६ रोजी १५ लाख रुपये आरोपींना दिले अशी एकूण १९ लाख रुपयांची खंडणी आरोपींनी डॉक्टरकडून उकळली..EVM Protest Pune : ईव्हीएमविरोधात संतापाचा उद्रेक; प्रभाग १ मध्ये शिंदे गटाचे आंदोलन, मशीन जाळल्या!.सदर प्रकाराबाबत पिडित डॉक्टरानी दिलेल्या फिर्यादी नुसार अज्ञात व्यक्तीवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता,हा गुन्हा गंभीर असल्याने पुणे ग्रामीण पोलीस अधीक्षक संदीपसिंह गिल्ल यांनी योग्य ते मार्गदर्शन व सूचना देऊन स्थानिक गुन्हे शाखा व उरुळी कांचन पोलीस स्टेशन कडील दोन पथके तयार केली, फिर्यादी व साक्षीदारांकडे तपास करताना डॉक्टरांचे ड्रायव्हर वरील संशय बळावला आणि ड्रायव्हरचा गुन्ह्यात सहभाग असल्याचे निष्पन्न झाले.त्यानंतर तपास पथकाने ड्रायव्हर आरोपी राजेंद्र छगन राजगुरू (वय ३२ वर्षे व्यवसाय ड्रायव्हर रा.अनंतपुर पैठण, जि. संभाजीनगर) याला ताब्यात घेऊन चौकशी केली..डॉक्टरांचे अपहरण साथीदारांच्या मदतीने करून खंडणी घेतली असल्याचे सांगितले.त्या माहितीचे आधारे व तांत्रिक विश्लेषणाच्या आधारे आरोपी संतोष सोमनाथ बनकर (वय ३६ रा.अनंतपुर पैठण जि.संभाजीनगर),दत्ता उर्फ गोटू बाळू आहेर (वय ३४ वर्ष व्यवसाय शेती,रा.आनंदपुर पैठण,जि.संभाजीनगर), सुनील उर्फ सोनू मुरलीधर मगर (वय ३० वर्षे,व्यवसाय मजुरी,रा.गणेश नगर,गारखेडा परिसर,जि संभाजीनगर)यांना ताब्यात घेतले..आरोपींकडून गुन्ह्यात वापरलेली ईर्टिगा कार किंमत रुपये ८ लाख व खंडणीची रक्कम ७ लाख ८० हजार असा एकूण १५ लाख ८० हजार रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत केला आहे.आरोपीना न्यायालयात हजर केले असता २४ जानेवारी पर्यंत पोलीस कोठडी दिली आहे.यातील आरोपी सुनील मगर याच्यावर यापूर्वी मालमत्ता चोरीचे तीन गुन्हे दाखल असून,तो सराईत गुन्हेगार आहे.सदरची कामगिरी स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक अविनाश शिळीमकर,पोलीस निरीक्षक सचिन वांगडे व त्यांचे सहकाऱ्यांनी केली.पुढील तपास सहाय्यक पोलीस निरीक्षक ज्ञानेश्वर बाजीगरे हे करीत आहेत..