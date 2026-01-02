पुणे

Pune Robbery : रुग्णाच्या नावाखाली सापळा; सहकारनगर हद्दीत डॉक्टरला लुटणारे सीसीटीव्हीत कैद!

Medical Fraud : वैद्यकीय तपासणीच्या बहाण्याने बोलावून पुण्यात चोरट्यांनी एका डॉक्टरला चाकूचा धाक दाखवून साडेचार लाखांचा ऐवज लुटला. सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे सहकारनगर पोलीस आरोपींचा शोध घेत आहेत.
Doctor Lured for Medical Checkup and Robbed

Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : वैद्यकीय तपासणीच्या बहाण्याने बोलावून चोरट्यांनी एका डॉक्टरला चाकूचा धाक दाखवून दागिने, रोकड असा सुमारे साडेचार लाख रुपयांचा ऐवज लुबाडून नेला. ही घटना पुणे-सातारा रस्त्यालगत होंडा शोरूमच्या बाजूला घडली. याप्रकरणी बालाजीनगर, धनकवडी येथील एका ४९ वर्षीय डॉक्टरने सहकारनगर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे.

