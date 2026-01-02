Pune Robbery : रुग्णाच्या नावाखाली सापळा; सहकारनगर हद्दीत डॉक्टरला लुटणारे सीसीटीव्हीत कैद!

पुणे : वैद्यकीय तपासणीच्या बहाण्याने बोलावून चोरट्यांनी एका डॉक्टरला चाकूचा धाक दाखवून दागिने, रोकड असा सुमारे साडेचार लाख रुपयांचा ऐवज लुबाडून नेला. ही घटना पुणे-सातारा रस्त्यालगत होंडा शोरूमच्या बाजूला घडली. याप्रकरणी बालाजीनगर, धनकवडी येथील एका ४९ वर्षीय डॉक्टरने सहकारनगर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. .पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपींनी रुग्णाच्या वैद्यकीय तपासणीच्या नावाखाली डॉक्टरांना फोन करून बुधवारी (ता. ३१) रात्री नऊ वाजण्याच्या सुमारास तपासणीसाठी बोलावले. त्यानुसार डॉक्टर दवाखाना बंद करून गेले असता, होंडा शोरूमजवळील अथर्व फरिहाज इमारतीच्या पार्किंगमध्ये दबा धरून बसलेल्या दोन चोरट्यांनी त्यांना गाठले..Koregaon Bhima Incident : विजयस्तंभ अभिवादनासाठी आलेल्या नागरिकांच्या गर्दीचा गैरफायदा; तिघांचे सोन्याचे दागिने लंपास!.यावेळी एका चोरट्याने डॉक्टरांच्या गळ्याला चाकू लावला. झटापटीत डॉक्टरांच्या डाव्या हाताच्या बोटाला चाकू लागून ते किरकोळ जखमी झाले. त्यानंतर दुसऱ्या चोरट्याने डॉक्टरांची दुचाकी, मोबाईल, पिशवीतील ३० हजार रुपयांची रोकड तसेच सुमारे एक लाख रुपये किमतीचे सातशे ग्रॅम वजनाचे चांदीचे भांडे असा मुद्देमाल हिसकावून नेला. हे चांदीचे भांडे दुरुस्तीसाठी पत्नीने दिलेले होते, घरी परतताना डॉक्टर ते सोबत घेऊन जात होते..या घटनेनंतर डॉक्टरांनी सहकारनगर पोलिस ठाण्यात धाव घेतली. त्यानुसार पोलिसांनी दोन अज्ञात चोरट्यांविरुद्ध गुरुवारी (ता. १) गुन्हा दाखल केला आहे. चोरटे परिसरातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाले असून, फुटेजच्या आधारे त्यांचा शोध सुरू असल्याची माहिती पोलिस उपनिरीक्षक सद्दाम फकीर यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.