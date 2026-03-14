Pune News: परवाने निलंबित करणार, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी; गॅस सिलिंडरचा काळाबाजार करणाऱ्यांना इशारा

पुणे : 'युद्धजन्य परिस्थितीत केवळ व्यावसायिक गॅसचा पुरवठा थांबविण्यात आला आहे. मात्र, घरगुती गॅसच्या पुरवठ्यात कोणतीही अडचण नाही. तरीही काही जण या परिस्थितीचा गैरफायदा घेत असून, गॅसचा काळाबाजार करत असल्याच्या तक्रारी आल्या आहेत..त्यामुळे काळाबाजार करणाऱ्यांचे परवाने निलंबित करू, असा इशारा जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी शुक्रवारी दिला. जिल्ह्यात घरगुती गॅसचा पुरवठा पुरेशा प्रमाणात असून, नागरिकांनी घाबरून जाऊन सिलिंडरसाठी रांगा लावू नयेत, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले..Pune LPG Cylinder Booking: गॅस सिलिंडर पुरवठ्याचा 'भडका'; पुण्यात ऑनलाइन नोंदणीसह ऑफलाइन वितरणही ठप्प.डुडी म्हणाले,''व्यावसायिक गॅसचा पुरवठा स्थगित केला असला तरी घरगुती पुरवठ्यावर कोणतेही निर्बंध नाहीत. तसेच पुरेशा प्रमाणात पुरवठाही होत असून सध्याचा साठाही पर्याप्त स्वरूपात आहे. मात्र, परिस्थिती आणखी बिघडू नये, सिलिंडरचा साठा तसेच काळाबाजार करू नये. यासाठी पुरवठा विभागाने दक्षता पथकांची स्थापना केली आहे..शहर व पिंपरीत तीन पथके तर प्रत्येक तालुक्यात पुरवठा निरीक्षकांच्या अध्यक्षतेखाली पथके पुरवठादारांची अचानक तपासणी करत आहेत.''शहरातील व जिल्ह्यातील रुग्णालये आणि शासकीय वसतिगृहांमध्ये सिलिंडरचा पुरवठा प्राधान्याने करण्याचे निर्देश राज्याच्या मुख्य सचिवांनी दिल्याचेही डुडी यांनी स्पष्ट केले आहे..Pune News: चाकणला गॅसचा काळाबाजार! घरगुती गॅसची टाकी तीन हजार रुपयाला; गेल्या चार दिवसांपासून मोठ्या रांगा...अद्याप कोणावरही कारवाई नाहीसाठेबाजी तसेच काळाबाजार होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने शहर व जिल्ह्यासाठी पाच दिवसांपूर्वी स्वतंत्र पथकांची नेमणूक केली होती. गॅस मिळत नसल्याने सर्वत्र रांगा लागलेल्या असून, काळ्याबाजारात अव्वाच्या सव्वा किमतीला सिलिंडर विकले जात आहेत. मात्र, या पथकांच्या हाती काहीही लागले नाही. त्यामुळे अद्याप कुणावरही कारवाई करण्यात आलेली नाही, अशी माहिती अन्नधान्य पुरवठा अधिकारी प्रशांत खताळ यांनी दिली.