पुणे

Pune Baner Dowry Harassment Case : 3 महिन्यांपूर्वी लग्न, बाणेरमध्ये विवाहितेनं संपवलं आयुष्य; पतीचं अमेरिकेत शिक्षण, 21 तोळे सोन्यासाठी छळ

Dowry Harassment Allegations in Pune’s Baner Area : पुण्यातील बाणेर येथे हुंड्यासाठी छळ झाल्याच्या आरोपांमुळे २७ वर्षीय नवविवाहितेने इमारतीवरून उडी मारून आत्महत्या केली. पती आणि सासरच्यांविरुद्ध पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला आहे.
Pune Baner Dowry Harassment Case

Pune Baner Dowry Harassment Case

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

पुणे : हुंड्यासाठी सासरच्या छळाला कंटाळून बाणेरमध्ये एका नवविवाहित तरुणीने इमारतीवरून उडी मारून आत्महत्या (Pune Dowry Death Case) केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. विवाहाला तीन महिने पूर्ण होत असतानाच गंगा बेंबळकर (वय २७) हिने टोकाचे पाऊल उचलले.

Loading content, please wait...
pune
Pune Crime News
police case
Baner
wife and husband
women harassment
Woman

Related Stories

No stories found.