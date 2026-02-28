Pune Baner Dowry Harassment Case : 3 महिन्यांपूर्वी लग्न, बाणेरमध्ये विवाहितेनं संपवलं आयुष्य; पतीचं अमेरिकेत शिक्षण, 21 तोळे सोन्यासाठी छळ

पुणे : हुंड्यासाठी सासरच्या छळाला कंटाळून बाणेरमध्ये एका नवविवाहित तरुणीने इमारतीवरून उडी मारून आत्महत्या (Pune Dowry Death Case) केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. विवाहाला तीन महिने पूर्ण होत असतानाच गंगा बेंबळकर (वय २७) हिने टोकाचे पाऊल उचलले..या प्रकरणी तिचा पती आणि सासू-सासऱ्यासह नणंदेविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. याप्रकरणी गंगाचे वडील प्रा. शरणकुमार माशाळ (वय ५९, रा. कलबुर्गी, कर्नाटक) यांनी २६ फेब्रुवारीला बाणेर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. .Solapur Couple Case : तरुणाच्या त्रासाला कंटाळून दाम्पत्यानं संपवलं जीवन; 'तो' फोनवरून भेटायला बोलवायचा अन्..., अंथरुणात सापडली मृत्यूपूर्वी लिहिलेली चिठ्ठी.पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बाणेर येथील गंगा तेजस बेंबळकर हिने १९ फेब्रुवारीला इमारतीवरून उडी मारून आत्महत्या केली. या प्रकरणी पती तेजस शिवा बेंबळकर (वय ३१), सासू उज्ज्वला शिवा बेंबळकर (वय ५८), सासरे शिवा माणिकराव बेंबळकर (वय ६२) आणि नणंद रिया शिवा बेंबळकर (वय ३३, सर्व रा. पिओनी सोसायटी, योगी पार्क, बाणेर) यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. .गतवर्षी १३ नोव्हेंबरला गंगाचा विवाह तेजस बेंबळकर याच्याशी झाला होता. तेजसने अमेरिकेत पदव्युत्तर शिक्षण घेतले असून, तो एका आयटी कंपनीत नोकरीस आहे. गंगा देखील उच्चशिक्षित होती. लग्नानंतर गंगाला वारंवार टोमणे मारत अपमान करण्यात येत होता. तिला सासरी मानसिक त्रास दिला जात असल्याचा आरोप फिर्यादीत केला आहे. विवाहानंतर आठवडाभराने गंगा आणि तिचा पती कलबुर्गी येथे माहेरी आले असता, तिने सासरी होत असलेल्या छळाची माहिती वडिलांना दिली होती. .Mumbai Construction Accident : वरळी–शिवडी उन्नत मार्गाच्या कामादरम्यान लोखंडी रॉड कोसळून एक जण गंभीर जखमी; KEM Hospital परिसरात घटना.तसेच, माहेरहून २१ तोळे सोन्याचे दागिने आणण्याची मागणी सासरकडून केली जात असल्याचेही सांगितले होते. पाच फेब्रुवारीला वडिलांना भेटल्यानंतर तिने पुन्हा हुंड्यासाठी छळ होत असल्याची तक्रार केली होती. त्यानंतर अवघ्या दोन आठवड्यांत तिने इमारतीवरून उडी मारून जीवन संपवले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.