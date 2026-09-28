Pune News : डॉ. नीलम गोऱ्हेंच्या निवासस्थानी तरुणाची हत्यारांसह घुसखोरी; पाणीपुरवठा खंडित करून पहाटेपासून दबा

पुणे - शिवसेना नेत्या आणि विधान परिषदेच्या सदस्या डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या शिवाजीनगर येथील ‘सिल्वर रॉक्स’ या निवासस्थानी शनिवारी (ता. २६) पहाटे एका अनोळखी तरुणाने हत्यारांसह घुसखोरी केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. बंगल्यातील खासगी सुरक्षा रक्षक आणि कर्तव्यावर असलेल्या पोलिसांच्या सतर्कतेमुळे त्याला वेळीच ताब्यात घेण्यात आले. घटनेच्या वेळी डॉ. गोऱ्हे शहराबाहेर होत्या..याप्रकरणी शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात संबंधित तरुणावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या संदर्भात डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, निवासस्थानाचा पाणीपुरवठा अचानक खंडित झाल्याने सुरक्षा रक्षक पाण्याच्या टाकीची पाहणी करण्यासाठी छतावर गेला असता हा प्रकार समोर आला. त्या तरुणाने पाण्याची पाइपलाइन तोडली होती. सीसीटीव्ही फुटेज तपासले असता हा तरुण पहाटे तीनच्या सुमारास छतावर पोहोचून सकाळपर्यंत तेथेच दबा धरून बसल्याचे निष्पन्न झाले. त्याच्याजवळ हातोडा, दोरी आणि हातमोजे आढळून आले आहेत..तो विद्यार्थी असल्याचे प्राथमिक कागदपत्रांवरून दिसत असले, तरी हत्यारांसह इतका वेळ थांबण्यामागील नेमका हेतू काय, हा गंभीर प्रश्न आहे. त्याला सोडवण्यासाठी पोलिसांना काही दूरध्वनी आल्याचीही चर्चा आहे. मात्र निष्पक्ष चौकशीचे आश्वासन पोलिस आयुक्तांनी दिल्याचे त्यांनी सांगितले.यापूर्वी घरावर दगडफेक झाल्याचे आणि धमक्यांचे प्रकार घडल्याचे सांगत, डॉ. गोऱ्हे यांनी निवासस्थानाच्या सुरक्षेचे नव्याने मूल्यांकन करण्याची मागणी केली. पोलिसांनी पाण्याचे नमूनेही तपासासाठी घेतले आहेत. या परिसरातील अंधार आणि बंद असलेल्या रस्त्यावरील दिव्यांकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. या घटनेमागे राजकीय हेतू आहे की चोरीचा, हे तपासाअंती स्पष्ट होईल, असे त्यांनी सांगितले..तरुणाला दोन दिवसांची पोलिस कोठडीडॉ. गोऱ्हे यांच्या निवासस्थानी घुसखोरी केल्याप्रकरणी शिवाजीनगर पोलिसांनी हिमांशू निवृत्ती हिरे या तरुणाला अटक केली आहे. न्यायालयाने त्याला दोन दिवस पोलिस कोठडीत ठेवण्याचा आदेश दिला आहे. हिमांशू हा मूळचा नाशिक जिल्ह्यातील तो सटाणा येथील रहिवासी असून, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात एम.एस्सी.च्या वर्गात शिक्षण घेत आहे. घुसखोरी करण्याचे नेमके कारण काय, याचा तपास करण्यात येत असल्याची माहिती वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक गिरीश दिघावकर यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.