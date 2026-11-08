पुणे

Pune Drought: दहा तालुक्यांतील ३.१८ लाख हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान; भरपाईसाठी शासनाकडे प्रस्ताव

Pune Drought Compensation: खरीप हंगामातील दुष्काळामुळे पुणे जिल्ह्यातील दहा तालुक्यांमधील ३ लाख १८ हजार हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले आहे. बाधित ४ लाख ७७ हजार ८४२ शेतकऱ्यांसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी राज्य सरकारकडे ४६७.७० कोटी रुपयांच्या भरपाईची मागणी केली आहे.
Drought-hit farmers in Pune district face extensive crop losses during the Kharif season.

Drought-hit farmers in Pune district face extensive crop losses during the Kharif season.

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : खरीप हंगामातील दुष्काळी परिस्थितीमुळे जिल्ह्यातील दहा तालुक्यांतील शेतीपिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. कृषी विभागाने केलेल्या पंचनाम्यांनुसार, जिल्ह्यात सुमारे ३ लाख १८ हजार हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाले असून, सुमारे ४ लाख ७७ हजार शेतकरी बाधित झाले आहेत. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना भरपाई देण्यासाठी राज्य शासनाने ४६७ कोटी ७० लाख रुपयांचा निधी मंजूर करावा, अशी मागणी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी केली आहे.

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