Pune Drought: दहा तालुक्यांतील ३.१८ लाख हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान; भरपाईसाठी शासनाकडे प्रस्ताव

पुणे : खरीप हंगामातील दुष्काळी परिस्थितीमुळे जिल्ह्यातील दहा तालुक्यांतील शेतीपिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. कृषी विभागाने केलेल्या पंचनाम्यांनुसार, जिल्ह्यात सुमारे ३ लाख १८ हजार हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाले असून, सुमारे ४ लाख ७७ हजार शेतकरी बाधित झाले आहेत. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना भरपाई देण्यासाठी राज्य शासनाने ४६७ कोटी ७० लाख रुपयांचा निधी मंजूर करावा, अशी मागणी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी केली आहे..राज्य शासनाने जिल्ह्यातील भोर, राजगड, खेड, शिरूर, बारामती, इंदापूर, दौंड आणि पुरंदर या आठ तालुक्यांत ट्रिगर एकनुसार सुरुवातीला दुष्काळ जाहीर केला होता. त्यानंतर ट्रिगर दोननुसार जुन्नर आणि आंबेगाव या दोन तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करण्यात आला. राज्य शासनाच्या निर्देशांनुसार या सर्व तालुक्यांत पिकांच्या पंचनाम्यांचे काम हाती घेण्यात आले. .त्यानुसार जिल्ह्यात एकूण ४ लाख ७७ हजार ८४२ शेतकरी बाधित झाले आहेत, तर ३ लाख १८ हजार ८ हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले आहे. यात शिरूर तालुक्यात सर्वाधिक ५५ हजार १३८ हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले आहे. त्याखालोखाल इंदापूर तालुक्यात ५१ हजार ७३४ हेक्टर क्षेत्राचे नुकसान झाले आहे, .तर बारामती तालुक्यातील ४४ हजार १०४ हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले आहे. सर्वाधिक बाधित शेतकऱ्यांची संख्या शिरूर तालुक्यात ७४ हजार ४२ इतकी आहे. त्याखालोखाल ७१ हजार ३३१ शेतकरी इंदापूर तालुक्यातील आहेत. याबाबतचा अहवाल कृषी विभागाकडून जिल्हा प्रशासनाकडे पाठविण्यात आला. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या संमतीने तो राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. अहवालानुसार या शेतकऱ्यांना भरपाई म्हणून ४६७ कोटी ७० लाख ७३ हजार ९१७ रुपयांची मागणी डुडी यांनी राज्य शासनाकडे केली आहे. राज्य शासनाच्या निर्णयानंतर मदतीचे वाटप आणि त्यासाठीची पुढील प्रक्रिया निश्चित होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.