Pune Drought: जमीन भेगाळली, पिके करपली; इंदापूर तालुक्यात विहिरी, कूपनलिकांनी गाठला तळ

पुणे : कोरड्याठाक आभाळाकडे डोळे लावून बसलेल्या पुणे जिल्ह्यातील बळिराजाच्या नशिबी पुन्हा एकदा दुष्काळाचे चटके आले आहेत. ‘जमीन भेगाळली, करपली पिके’ ही केवळ म्हण राहिली नसून, हेच वास्तव जिल्ह्यातील बहुतांश तालुक्यांमध्ये दिसत आहे. शासनाने काही तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करून दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला, पण शासकीय निकषांच्या रेषेपलीकडील तालुक्यांमध्येही परिस्थिती रत्तीभरही वेगळी नाही. तिथेही तहानलेल्या जमिनीला भेगा पडल्या आहेत आणि माना टाकलेली पिके शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांतील पाणी दाखवत आहेत. एकाच जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांमध्ये मदतीवरून झालेली ही विभागणी प्रशासकीय उदासीनता, नैसर्गिक आपत्तीची तीव्रता एकाच वेळी अधोरेखित करत आहे..वडापुरी इंदापूर तालुक्यात यंदा पाऊसच झाला नसल्याने ऑक्टोबर महिन्यातच पाण्याअभावी खरीप हंगामातील पिके करपू लागल्याने शेतकरी चिंतेत सापडले आहेत. तालुक्यातील रेडणी, लाखेवाडी, रेडा, पंधारवाडी, वडापुरी, अवसरी परिसरात पाण्याची टंचाई जाणवू लागली असून, त्याचा मोठा फटका शेतीपिकांना बसत आहे. चारा पिकासह ऊस वाचविण्यासाठी शेतकऱ्यांची धडपड सुरू आहे..विहिरी आणि कूपनलिकांच्या पाणीपातळीत घट झाल्याने पिकांना पुरेसे पाणी देणे कठीण झाले आहे, पावसाअभावी जमिनीतील ओलावा कमी होत असून, पिके सुकू लागली आहेत. ऐन हंगामात पिकांची अशी अवस्था झाल्याने उत्पादनात घट होण्याची भीती शेतकऱ्यांकडून व्यक्त केली जात आहे. मका पीक जगविण्यासाठी उपलब्ध पाण्याचे नियोजन करताना शेतकऱ्यांची मोठी कसरत होत आहे..पाण्याअभावी पिकांचे नुकसान होण्याबरोबरच जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्नही गंभीर होण्याची शक्यता आहे. हिरवा चारा उपलब्ध होण्याचे प्रमाण कमी झाल्यास पशुपालकांसमोर अडचणी निर्माण होऊ शकतात, त्यातच वाळलेला चारा पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध न झाल्यास जनावरांचे संगोपन करणे जिकिरीचे ठरण्याची भीती शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे..शेती पिकांचे नुकसान, घटती पाणीपातळी आणि चारा टंचाईची शक्यता यामुळे इंदापूर तालुक्यातील शेतकरी दुहेरी संकटात सापडले आहेत. पाण्याची उपलब्धता कमी होत असताना पिके वाचविण्यासाठी शेतकऱ्यांना मोठी धडपड करावी लागत आहे. ऑक्टोबरमध्येच अशी परिस्थिती झाली आहे. तर पुढे काय परिस्थिती राहील व पिके जगवायची कशी याची धास्ती शेतकऱ्यांना लागली आहे..पुढील काळ अधिक आव्हानात्मकपरतीच्या पावसाने पाठ फिरवल्याने इंदापूर तालुक्यावर ऑक्टोबरमध्येच भीषण पाणीटंचाईचे संकट ओढवले आहे. हाता-तोंडाशी आलेला खरीप हंगाम तर गेलाच, पण आता रब्बी हंगामाचे भवितव्य आणि मुक्या जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न शेतकऱ्यांपुढे आ वासून उभा आहे. शासनाच्या ठोस उपाययोजनांशिवाय पुढील काळ अधिक आव्हानात्मक ठरू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.