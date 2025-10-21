Fake Medicine : औषध भेसळ प्रकरण; दोषी कंपन्यांवर कारवाईची मागणी, विक्रेत्यांना त्रास नको

पुणे : अनेक आजारांवर गोळ्या – औषधे यांची निर्मिती करणाऱ्या नामांकित नसलेल्या काही कंपन्या काही रुपयांच्या नफ्यासाठी निकृष्ट औषधे बनवतात. ही औषधे घेतल्याने त्याचा रुग्ण बरा होत नाही. काही तर काही कंपन्या दिसायला औषधांसारखे असणारे मात्र, मानवी शरीराला हानिकारक असणारे घटक मिसळून जिवाशी खेळतात. मात्र, त्याची सजा ही औषध विक्रेत्यांना मिळते असे त्यांचे मत आहे. असे बनावट औषधे जर त्यांच्याकडे सापडले तर अन्न व औषध प्रशासनाकडून (एफडीए) जप्त केले जाते व त्याचा भुर्दंड विक्रेत्यांवर पडतो. त्यामुळे, औषधांच्या गुणवत्तेबाबत ‘एफडीए’ व त्यांना परवानगी देणाऱ्या यंत्रणेनेच ही औषधे बाजारात येण्याआधीच रोखायला हवीत, अशी भूमिका औषध विक्रेत्या संघटनांनी घेतली आहे. .मध्य प्रदेश येथे कोल्ड्रीफ या खोकल्याच्या औषधामध्ये ‘गि्लसरिन’ ऐवजी ‘डायथिलीन’ या विषारी पदार्थाची भेसळ केल्याने ९ हून अधिक बालकांचा मृत्यू झाला. दरम्यान, त्यानंतर अन्न व औषध विभाकडून (एफडीए औषध विभाग) औषधविक्रेत्यांकडे याचा साठा आढळतोय का किंवा ते डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय औषधे विक्री करतात का हे पाहण्यासाठी विक्रेत्यांवर छापे टाकले गेले. त्यातून काही लाखांचा बनावट औषधांचा साठाही जप्त केला. परंतु, औषध विक्रेते हे औषध तयार करणाऱ्या कंपन्या चालवत नसून ते केवळ विक्री करतात..ते औषध बनवताना नियमांचे पालन कंपन्या करतात की नाही हे पाहण्याची जबाबदारी ही ‘एफडीए’ ची असते. ते औषध निर्मितीमध्ये काही काळाबाजार किंवा भेसळ करत असतील तर कारवाई ही संबंधित कंपन्यांवर करायला हवी. विक्रेत्यांची यामध्ये काही भूमिका नसते म्हणून त्यांच्यावर नको, अशी मागणी पुणे जिल्हा केमिस्ट असोसिएशन व अखिल भारतीय औषध विक्रेते व वितरक संघटनेने (एआयओसीडी) संघटनांनी केली आहे..Koregaon Crime: कोरेगावात ट्रान्स्फॉर्मर चोऱ्यांमुळे पिकांचे नुकसान; सातारारोडला १५ दिवसांत सहा चोऱ्या.याबाबत ‘एआयओसीडी’चे अध्यक्ष जगन्नाथ एस. शिंदे म्हणाले, ‘‘शासनाने बनावट औषध विक्रेत्या कंपन्यांवर कडक करवाई करायला हवी. त्यांना औषध निर्मिती परवानगी नाकारायला हवी. त्यांच्यावर कारवाई व्हायला हवी. त्याचा त्रास हा औषध विक्रेत्यांना व्हायला नको. किरकोळ विक्रेते आणि वितरकांना आवश्यक तांत्रिक मदत, प्रशिक्षण आणि जनजागृतीसाठी विशेष उपाययोजना कराव्यात.’’ पुणे जिल्हा केमिस्ट असोसिएशनचे सचिव अनिल बेलकर म्हणाले, ‘‘औषध विक्रेत्यांचे काम हे कंपन्यांकडून औषध विकत घेणे व ते ग्राहकांना विकणे हे असते. त्यामध्ये काय घटक आहेत याच्याशी त्याचे काही घेणे – देणे नसते. मात्र, ज्यावेळी ‘कोल्ड्रीफ’ बनावट किंवा भेसळयुक्त औषध विक्रीसारखे प्रकरणे घडतात त्यावेळी ‘एफडीए’ कडून औषध विक्रेत्यांवर छापासत्र राबविले जाते व बनावट कंपन्यांमुळे तो माल जप्त केला जातो. महाराष्ट्र एफडीए हे कार्यक्षम असून राज्याबाहेरील औषध निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांमध्ये हा प्रकार घडतो. ’’.डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय औषधविक्रेत्यांकडून औषध विक्री केली जात असल्याच्या कारणावरून तपासणी करण्यात आली. यामध्ये त्यांना त्रास होईल असा कोणताही उद्देश नाही. गुणवत्तापूर्ण औषधे बनवणे व त्यांच्या प्रयोगशाळेत तपासणी करून घेणे ही औषध निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांची जबाबदारी असते. ज्या कंपन्या आधीपासून विशिष्ट प्रकारच्या औषध निर्मिती करतात त्यांचे यादृच्छिक (रँडम) पद्धतीने काही नमुने घेउन ‘एफडीए’ त्यांची गुणवत्ता सतत तपासणी करत असते. त्यामध्ये काही दोष आढळल्यास पुढील कारवाई करण्यात येते. ज्या कंपन्यांना नवीन औषध घटक (मोलेक्यूल) बाजारात आणायचे आहे त्यांना केंद्रीय स्तरावर परवानगी घ्यावी लागते.– गिरीश हुकरे, सह आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासनाकडून (एफडीए, औषध विभाग), पुणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.