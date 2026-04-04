Pune Civic Negligence: पुण्यात बेमोसमी पावसानंतर धुळीचे लोट, रस्त्यावर खडी-मातीचा ढिगारा; महापालिका, ठेकेदारांच्या निष्क्रियतेने नागरिक हैराण

पुणे ः पावसाचा जोर ओसरताच शहरभर धुळीचे लोट उडत असून नागरिकांचा श्वास घुसमटतोय; डोळे जळजळत आहेत, तोंडात माती जात आहे आणि खडीवरून दुचाकी घसरून अपघात होत आहेत. पाच हजार कर्मचारी आणि स्विपिंग मशिन असूनही रस्ते साफसफाईचा पत्ता नाही. महापालिकेची झाडणकाम करणारी यंत्रणा, ठेकेदार अक्षरशः बेजबाबदारपणे वागत असल्याने पुणेकर संतप्त झाले आहेत.शहरात बेमोसमी पावसामुळे दाणादाण उडाली. तासाभरात झालेल्या पावसामुळे शेकडो ठिकाणी पाणी तुंबले. हा पाण्याचा निचरा होण्यासाठी अर्ध्यातापासून ते दोन तासापर्यंतचा कालावधी लागला. त्यामुळे वाहतूक कोंडी होऊन संपूर्ण शहर ठप्प झाल्यासारखी स्थिती होती. या मुसळधार पावसामुळे अवघ्या काही मिनिटात रस्त्यांना नद्यांचे स्वरूप आले आले होते. चौकाचौकात तळे निर्माण झाले होते. यावेळी पाण्याला प्रचंड प्रवाह असल्याने त्यासोबत कागद, प्लास्टिक, चिंध्यांच्या कचऱ्यासह माती, खडी, वाळूही वाहून आली. .शहरातील कर्वे रस्ता, सिंहगड रस्ता, सेनापती बापट रस्ता, नेहरू रस्ता, शिवाजी रस्ता, टिळक रस्ता, सोलापूर रस्ता, टिळक रस्ता, पौड रस्ता, कात्रज कोंढवा रस्ता यासह सर्वच भागातील रस्त्यावर माती, खडी ठिकठिकाणी जमा झाली आहे. झाडणकाम करताना कचऱ्यासह माती, खडी, उचलून घेणे, ही रस्त्यातून बाजूला काढण्याचे काम महापालिकेचे आहे. पण झाडणकाम करणारे कर्मचारी मुसळधार पाऊस पडल्यानंतर गायब झाले आहेत. सर्वच रस्त्यावर धूळ पसरली आहे. बस, डंपर, टँकर अशा मोठी वाहने भरधाव वेगात जाताना मोट्या प्रमाणात धूळ उडत आहे. पादचारी, स्थानिक व्यापारी, दुचाकीस्वार यांच्या डोळ्यात, तोंडात ही धूळ जात आहे. ज्येष्ठ नागरिक, लहान मुले यांना याचा प्रचंड त्रास होत आहे.चौकांमध्ये वळणावर ही खडी पसरल्याने दुचाकी घसरून अपघात होत आहेत..आपत्ती व्यवस्थापनाचे काम नाही का?मुसळधार पावसानंतर आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडून पाण्याचा निचरा होण्यासाठी तसेच नागरिकांना मदत करण्यासाठी यंत्रणा कामाला लावली जाते. पण पावसाचे पाणी ओसरल्यानंतर रस्त्यावरील खडी, माती, दगड उचलण्याकडे क्षेत्रीय कार्यालय, घनकचरा विभाग, पथ विभाग दुर्लक्ष करतात. तेव्हा आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडून हे काम करून घेऊन रस्ते चांगले करणे आवश्यक आहे. पण पाऊस आणि पूर ओसरला की आपत्ती व्यवस्थापन विभागाची जबाबदारी संपते अशी स्थिती आहे..उपायुक्त, सहाय्यक आयुक्तांचे दुर्लक्षशहरात प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयाच्या हद्दीत ठेकेदारांकडून रस्ते झाडणकाम केले जाते. पण हे काम व्यवस्थित होत नसल्याने मुसळधार पावसामुळे सगळा कचरा वाहून पावसाळी चेंबरच्या झाकणांवर अडकला. त्यामुळे पाणी तुंबण्याचे प्रमाण वाढले. तसेच रस्त्यावर वाहून आलेली खडी, माती झाडणकाम करणाऱ्या कामगारांकडून झाडून घेणे, हा राडारोडा उचलून घेण्याचे आदेश परिमंडळाचे उपायुक्त, क्षेत्रीय कार्यालयाचे सहाय्यक आयुक्तांनी देणे आवश्यक होते. तसेच हे काम आरोग्य निरीक्षक, मुकादम यांच्याकडून करून घेणे गरजेचे होते. शहरात काहीठिकाणचा अपवाद वगळता या यंत्रणेने दुर्लक्ष केल्याने संपूर्ण शहर धुळीने माखल्या सारखी स्थिती झाली आहे..नगरसेवकांची डोळेझाकशहरात नगरसेवक निवडून आल्यानंतर पहिलेंदाच अशा प्रकारचा बेमोसमी पाऊस शहरात झाला. नगरसेवकांनी त्यांच्या भागातील रस्ते चांगले असावेत. खडी, मातीमुळे धुळीचा त्रास होत असताना ती रस्त्यातून उचलली जावी यासाठी यंत्रणा कामाला लावणे आवश्यक होते. पण नागरिकांना त्रास होत असतानाही नगरसेवकांकडून याकडे डोळेझाक केली जात आहे..मिशीनचा काहीच उपयोग नाहीशहरातील प्रमुख रस्ते ही स्विपींग मशीनने झाडले जातात. पण या मशीनचा काहीच उपयोग होत नसून खडी, माती रस्त्यावरच राहात आहे. ती उचलली जात नाही. उलट ही मशीन रस्त्याने फिरताना प्रचंड धूळ उडत असून. त्यामुळे नागरिकांना त्रास होत आहे..क्षेत्रीय कार्यालय - झाडणकाम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्यावारजे माळवाडी – ३८२धनकवडी सहकारनगर – ४३६सिंहगड रस्ता – ५३६बिबवेवाडी – २२०कसबा विश्रामबाग – ६२कोंढवा येवलेवाडी – ३४७हडपसर मुंढवा – ७७५वानवडी – ३३१ढोले पाटील – २३८नगर रस्ता – ७९६येरवडा – ३४७औंध बाणेर – ४६२घोले रस्ता-शिवाजीनगर – १३८कोथरूड – ३१०एकूण कर्मचारी संख्या – ५,३८०.''पाऊस ओरल्यानंतर रस्त्यावरील धुळीचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे नागरिकांना, वाहनचालकांना त्रास होत आहे. त्यामुळे रस्ते त्वरित स्वच्छ करून घ्यावेत असे आदेश प्रशासनाला दिले आहेत.''- मंजूषा नागपुरे, महौपार.