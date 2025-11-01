E-Waste Recycling : योग्य प्रक्रिया केल्यास ई-वेस्ट मौल्यवान; प्रयोगशाळेत एक टन कचऱ्यातून मिळतेय ३० ते ४० ग्राम शुद्ध सोने

पुणे : शहरात वाढत्या ई-वेस्टच्या पार्श्वभूमीवर आता त्यातून मौल्यवान धातू काढण्याचा अनोखा प्रयोग सुरू झाला आहे. शहरात सुरू करण्यात आलेल्या ‘गोल्ड रिकव्हरी लॅब्स’ या नव्या प्रकल्पामुळे ई-कचऱ्याचा पुनर्वापर केवळ पर्यावरणपूरक न राहता आर्थिकदृष्ट्याही लाभदायी ठरत आहे. जवळपास एक टन ई-वेस्टवर प्रक्रिया करून सुमारे ३० ते ४० ग्राम शुद्ध सोने आणि आठ ते १० किलो तांबे काढले जात आहे..घोले रस्त्यावर मुख्य ई-वेस्ट केंद्र सुरू करण्यात आले असून, ही शहरातील पहिली ‘गोल्ड रिकव्हरी लॅब’ आहे. पुणे महापालिका, एमआयटी तंत्रज्ञान संस्था आणि एका खासगी रिसायकलिंग कंपनीच्या संयुक्त उपक्रमातून या लॅबची उभारणी झाली आहे. जुने मोबाईल, लॅपटॉप, प्रिंटर, टीव्ही, मदरबोर्ड यांसारख्या उपकरणांवर प्रक्रीया करून सोन्या-चांदीसारखे मौल्यवान धातू मिळवले जात आहे. या प्रक्रियेतून मिळणारे धातू केवळ विक्रीसाठीच नव्हे तर, नव्या उत्पादनांच्या निर्मितीसाठीही वापरले जात आहेत..नवीन केबल्स, वायरिंग आणि मोटर कॉइल्समध्ये वापरले जाणारे तांबे, सोलर पॅनेल्स आणि मायक्रो सर्किट बोर्डमध्ये वापरली जाणारी चांदी, वाहनांच्या ‘कॅटॅलिटिक कन्व्हर्टर’ आणि बॅटरी सेलमध्ये वापरले जाणारे पॅलेडियम व निकेल, उच्च संवेदनशील इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, मदरबोर्ड, ग्राफिक कार्डस्, स्मार्ट घड्याळे, फिटनेस बँड्स, वैद्यकीय उपकरणे, जुनी टेलिकॉम उपकरणे, साउंड सिस्टीम, मेमरी स्लॉट, नेटवर्क कार्डस्, राऊटर आणि स्विचमधील कनेक्टर्स युएसबी, एचडीएमआय पोर्टस् यामध्ये पुनर्प्रक्रिया केलेले धातू वापरले जात आहेत. या पुनर्प्रक्रियेतील शुद्ध धातूंची बाजारात किंमत कच्च्या धातूपेक्षा २० ते २५ टक्के अधिक असते. त्यामुळे या प्रयोगशाळांना केवळ पर्यावरणपूरक नव्हे तर, नफा देणारा व्यवसाय म्हणूनही ओळख मिळत आहे..सरासरी एक टन ई-वेस्ट मधून ३० ते ४० ग्राम सोने संकलित होते. यासोबतच इतर धातू देतील त्यातून संकलित होतात. ई-वेस्टमधून सोने, चांदी, तांबे यांसारखे धातू पुनर्प्राप्त करणे हे केवळ आर्थिक नव्हे तर, पर्यावरणीय दृष्ट्याही महत्त्वाचे आहे. जगभरात ‘सर्क्युलर इकॉनॉमी’ ही संकल्पना वाढते आहे. प्रत्येक वस्तूचा पुनर्वापर हा शाश्वततेचा पाया आहे, असे देखील प्रयोगशाळेच्या वरिष्ठांकडून सांगण्यात आले आहे..Crime: मोकळ्या केसांना राख लाव अन्...; पतीच्या विचित्र कृत्याला पत्नीचा विरोध, रागाच्या भरात महिलेवर उकळती फिशकरी ओतली.पुनर्प्राप्त धातूंचा भाव १८ टक्क्यांनी वाढलाजागतिक स्तरावर असलेली ‘अर्बन मायनिंग’ ही संकल्पना आता भारतात आकार घेत असून, पुणे शहर हे त्याचे प्रमुख केंद्र ठरत आहे. सोन्याचे भाव वाढल्याने ई-वेस्टमधील पुनर्प्राप्त धातूंचा भाव गेल्या वर्षीपेक्षा सुमारे १८ टक्क्यांनी वाढला आहे. एक टन ई-वेस्टवर प्रक्रिया करून मिळणाऱ्या धातूंची बाजारातील किंमत सुमारे चार ते पाच लाखांपर्यंत जाते, अशी माहिती प्रयोगशाळेच्या प्रमुखांनी दिली.ई-वेस्टमधून मिळणारे मौल्यवान धातूई-वेस्टमधून प्रामुख्याने सोने, चांदी, तांबे, पॅलेडियम, निकेल, कोबाल्ट हे धातू मिळतात. एका टन ई-वेस्टमधून सरासरी ३० ते ४० ग्रॅम सोने, ३५० ग्रॅम चांदी आणि सुमारे १० किलो तांबे मिळते..अशी होते प्रक्रियाया प्रयोगशाळेत ई-वेस्टमधील सर्किट बोर्ड, मायक्रोचिप, कनेक्टर इत्यादी भाग आधी हाताने वेगळे केले जातात. त्यानंतर त्यावर रासायनिक द्रव्यांद्वारे प्रक्रिया (केमिकल लीचिंग) केली जाते. या प्रक्रियेत धातू त्यांच्या शुद्ध स्वरूपात वेगळे होतात. त्यानंतर ‘इलेक्ट्रोलिसिस’ तंत्रज्ञानाद्वारे शुद्ध सोन्याचे स्फटिक तयार केले जातात, जे नंतर वितळवून छोटे सोन्याचे कण किंवा पत्रे बनवले जातात. हे धातू नंतर इलेक्ट्रॉनिक चीप, ज्वेलरी, वैद्यकीय उपकरणे आणि मायक्रो कनेक्टर उद्योगात वापरले जातात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.