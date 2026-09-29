Pune Mega Plan : पुण्याचा २०३६ चा मेगा प्लॅन विकास आराखडा तयार : अर्थव्यवस्था २२० अब्ज डॉलर करण्याचे उद्दिष्ट

पुणे: आर्थिक प्रदेशाची अर्थव्यवस्था २०३६ पर्यंत २०० ते २२० अब्ज डॉलरपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यासाठी ५८ प्राधान्य प्रकल्प, नऊ ते दहा लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि सुमारे १५ ते २० लाख अतिरिक्त रोजगारनिर्मितीचे नियोजन करण्यात आले आहे. सार्वजनिक वाहतूक सक्षम करणे, परवडणारी घरे उपलब्ध करणे आणि पर्यावरणाचे संरक्षण करणे, ही या आराखड्याची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत. २०३६ पर्यंत सुमारे ९० टक्के पात्र कुटुंबांचे पुनर्वसन करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे..नीती आयोगाच्या ‘ग्रोथ हब’ उपक्रमांतर्गत पुणे आर्थिक क्षेत्राचा सर्वंकष विकास आराखडा तयार करण्यात आला असून, या आराखड्याचे सादरीकरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत आज मुंबईत झालेल्या बैठकीत करण्यात आले. या वेळी राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, महाराष्ट्र वित्त आयोगाचे अध्यक्ष नितीन करीर, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्यासह विविध विभागांचे सचिव उपस्थित होते. ‘आयएसइजी’चे व्यवस्थापकीय संचालक शिरीष संख्ये आणि मेकेंझीचे रौनक शहा यांनी सादरीकरण केले. आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली नियामक परिषद, मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य सुकाणू समिती, पुणे ग्रोथ हब सुकाणू समिती आणि पीएमआरडीएअंतर्गत प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष स्थापन करण्याचे प्रस्तावित आहे.या आराखड्यात पुणे, पिंपरी-चिंचवड महापालिका आणि पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) कार्यक्षेत्रातील परिसराचा समावेश आहे. नागरिक, उद्योग, शैक्षणिक संस्था आणि स्थानिक संघटनांशी व्यापक चर्चा करून हा आराखडा तयार केला आहे..सर्वाधिक राहण्यायोग्य क्षेत्र पुणे आर्थिक क्षेत्रात सध्या सुमारे दीड कोटी लोक राहतात. या विकासाचा लाभ प्रत्येक नागरिकापर्यंत पोहोचविणे, रोजगाराच्या संधी वाढविणे, दैनंदिन जीवनमान सुधारणे आणि पर्यावरणाचे रक्षण करणे, हा या आराखड्याचा उद्देश आहे. आशियातील सर्वाधिक राहण्यायोग्य क्षेत्रांमध्ये पुणे आर्थिक क्षेत्राचा समावेश व्हावा, असे उद्दिष्टही ठेवण्यात आले आहे.उच्च तंत्रज्ञान उत्पादनाचे जागतिक केंद्र उत्पादन क्षेत्र, वाहन व विद्युत वाहननिर्मिती, अभियांत्रिकी वस्तू, संरक्षण, रोबोटिक्स व ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक्स व सेमीकंडक्टर आणि जैवतंत्रज्ञान या सहा क्षेत्रांना या आराखड्यात प्राधान्य दिले आहे. पुणे परिसरात विद्युत वाहन व भविष्यकालीन गतिशीलता केंद्र, उच्च तंत्रज्ञान अभियांत्रिकी उद्यान आणि इलेक्ट्रॉनिक्स, संरक्षण तंत्रज्ञान तसेच रोबोटिक्स उत्पादन केंद्र, माहिती तंत्रज्ञान, जागतिक क्षमता केंद्रे व कृत्रिम बुद्धिमत्ता केंद्रे प्रस्तावित आहे. या क्षेत्रातून चार ते पाच लाख अतिरिक्त रोजगारांची क्षमता अपेक्षित आहे. तसेच स्टार्ट-अपची संख्या दहा हजारांपेक्षा अधिक करणे आणि दीड ते दोन लाख तंत्रज्ञान व्यावसायिकांचे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्लाउड व सायबर सुरक्षा क्षेत्रात पुनर्कौशल्य विकसित करणे प्रस्तावित केले आहे..दहा वर्षांत ७६ लाख रोजगार सध्या ५६ लाख रोजगार असून, पुणे आर्थिक क्षेत्रात पुढील दहा वर्षांत सुमारे ७४ ते ७६ लाख रोजगारनिर्मितीचे उद्दिष्ट नवे १२ ते २० लाख अतिरिक्त रोजगार उत्पादन, सेवा, आरोग्य, शिक्षण, पर्यटन, कृषी प्रक्रिया आणि वाहतूक या क्षेत्रांतून निर्माण होणारपर्यटनासाठी सहा प्रमुख क्षेत्र१ \tदेशातील पहिल्या दहा पर्यटनस्थळांमध्ये स्थान मिळवून देण्यासाठी पुणे प्रदेशातील किल्ले व तलाव, क्रीडा व साहसी पर्यटन, आरोग्य व विवाह पर्यटन, कार्यक्रम पर्यटन, वन्यजीव पर्यटन आणि धार्मिक-सांस्कृतिक पर्यटन या सहा विषयांवर भर दिला आहे. २ शिवनेरी, लोहगड, राजगड व सिंहगड यांना जोडणारा छत्रपती शिवाजी महाराज किल्ले मार्ग, पवना व भाटघर जलपर्यटन केंद्र, ६०० किलोमीटरचा सह्याद्री खुला पदभ्रमण मार्ग, आरोग्य पर्यटन पट्टा, पीआयईसीसी कार्यक्रम व मनोरंजन केंद्र आणि जुन्नर बिबट सफारी या प्रमुख संकल्पना.सार्वजनिक वाहतूक, सुविधांचा विस्तार सार्वजनिक वाहतुकीचा वाटा १३ टक्क्यांवरून ५० टक्क्यांपर्यंत नेण्यासाठी ११ रेल्वे प्रकल्प१३ रस्ते प्रकल्प २५० किलोमीटरचे मेट्रो जाळे १२ ते १४ हजार बस६ बहुविध वाहतूक केंद्रे.२०३६ पर्यंत ९० टक्के झोपडीधारकांचे पुनर्वसनझोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास आणि पात्र कुटुंबांचे पुनर्वसन करण्यावर आराखड्यात भर देण्यात आला आहे. २०३६ पर्यंत सुमारे ९० टक्के पात्र कुटुंबांचे पुनर्वसन करण्याचे उद्दिष्ट आहे.प्रक्रिया उद्योगांना चालनाद्राक्षे, केळी, डाळिंब, अंजीर आणि स्ट्रॉबेरी या फलोत्पादन पिकांसह दुग्धव्यवसाय, अन्नप्रक्रिया, शीतगृहे आणि जैवइंधन प्रकल्पांना ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे प्रमुख चालक म्हणून विकसित केले जाईल. कृषी व अन्नप्रक्रिया क्षेत्राचे स्थूल मूल्यवर्धन पाच अब्ज डॉलरवरून १० ते १२ अब्ज डॉलरपर्यंत नेण्याचे लक्ष्य आहे..पाणी पुरवठ्याचे ही नियोजनपुणे क्षेत्राला सुमारे २०० दशलक्ष लिटर प्रतिदिन अतिरिक्त पाण्याची गरज आहे. मुळशीमधून सात टीएमसी पाणी, भामा खोऱ्यातून पाणीपुरवठा, पाण्याचा पुनर्वापर, कार्यक्षम वितरण आणि जलसाठ्यांतील गाळ काढण्यासह विविध उपाय सुचविले आहेत.महिला, तरुणांसाठी कौशल्य विकासमहिला व तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी कौशल्य विकास कार्यक्रम, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था व विद्यापीठांमधील अभ्यासक्रम वाढविणार आहेत. इलेक्ट्रिक वाहने, इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स व जैवतंत्रज्ञान प्रशिक्षणाचा समावेश आहे.धोरणात्मक सुधारणा प्रस्तावितआराखड्यात सेमीकंडक्टर, औद्योगिक कामगार गृहनिर्माण व ग्रामीण-शहरी संक्रमणासाठी नवीन धोरणे तसेच सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग, एकात्मिक नगरवसाहत, पर्यटन, समूह पुनर्विकास, स्वायत्त औद्योगिक नगरवसाहत, खासगी औद्योगिक उद्याने, स्टार्ट-अप, झोपडपट्टी पुनर्विकास व विनावाहक बस संचालनाशी संबंधित धोरणात्मक सुधारणा प्रस्तावित आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम 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