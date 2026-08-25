पुणे

Pune Traffic Update: पुणेकरांनो, उद्या 'या' मार्गाने जाऊ नका; ईद मिरवणुकीमुळे वाहतुकीत बदल, पर्यायी मार्ग जाहीर

Pune Eid Procession Traffic Changes : ईद मिरवणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पुण्यातील वाहतुकीत तात्पुरते बदल करण्यात आले असून, मिरवणूक मार्गाच्या १०० मीटर परिसरात वाहन पार्किंगला बंदी घालण्यात आली आहे.
Pune Eid Procession Traffic Changes

Pune Traffic Police have announced temporary traffic diversions and parking restrictions

esakal

Sandip Kapde
Updated on

Pune Traffic Changes: ईद-ए-मिलाद निमित्त नाना पेठ परिसरातून २६ ऑगस्ट रोजी काढण्यात येणाऱ्या मिरवणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पुणे शहरातील वाहतूक व्यवस्थेत तात्पुरते बदल करण्यात आले आहेत. मिरवणुकीच्या मार्गावर तसेच त्याला जोडणारे उपरस्ते आणि गल्लीच्या आतील बाजूस १०० मीटर अंतरापर्यंत कोणतेही वाहन पार्क करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. मिरवणुकीच्या काळात परिस्थितीनुसार वाहतूक मार्गात आवश्यक बदल केले जातील, अशी माहिती वाहतूक पोलिसांनी दिली आहे.

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