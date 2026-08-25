Pune Traffic Update: पुणेकरांनो, उद्या 'या' मार्गाने जाऊ नका; ईद मिरवणुकीमुळे वाहतुकीत बदल, पर्यायी मार्ग जाहीर

Pune Traffic Changes: ईद-ए-मिलाद निमित्त नाना पेठ परिसरातून २६ ऑगस्ट रोजी काढण्यात येणाऱ्या मिरवणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पुणे शहरातील वाहतूक व्यवस्थेत तात्पुरते बदल करण्यात आले आहेत. मिरवणुकीच्या मार्गावर तसेच त्याला जोडणारे उपरस्ते आणि गल्लीच्या आतील बाजूस १०० मीटर अंतरापर्यंत कोणतेही वाहन पार्क करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. मिरवणुकीच्या काळात परिस्थितीनुसार वाहतूक मार्गात आवश्यक बदल केले जातील, अशी माहिती वाहतूक पोलिसांनी दिली आहे..मिरवणुकीचा मार्गमनुशाह मस्जिद, नाना पेठ येथून मिरवणुकीला सुरुवात होईल. त्यानंतर संत कबीर चौक, ए. डी. कॅम्प चौक, भारत सिनेमा, पद्मजी पोलिस चौकी चौक, निशांत सिनेमा, भगवानदास चाळ, चुडामन तालीम, मुफ्ती फौज चौक, डावीकडे वळून सरदार पटेल रस्ता, कुरेशी मस्जिद, जान मोहम्मद स्ट्रीट, बाबाजान दर्गाह, चारबावडी चौकी, फुलवाला गल्ली, सेंटर स्ट्रीट रोड, भोपळे चौक, १५ ऑगस्ट चौक, एम. जी. रस्ता, महमद रफी चौक, कोहिनूर चौक, महावीर चौक, सेंटर स्ट्रीट पोलिस चौकी चौक, सरबतवाला चौक, क्वार्टर गेट, संत कबीर चौक, नाना चावडी चौक, अल्पना सिनेमा, हमजेखान चौक, गोविंद हलवाई चौक आणि सुभानशाह दर्गा चौक असा मार्ग राहणार आहे. पुढे सिटी जामा मस्जिद, शुक्रवार पेठ येथे मिरवणुकीची सांगता होईल..पर्यायी मार्गांचा वापर करण्याचे आवाहनमिरवणुकीदरम्यान वाहनचालकांनी पर्यायी मार्गांचा वापर करावा, असे पोलिसांनी आवाहन केले आहे. मिरवणूक सुरू होताना रास्ता पेठ पॉवर हाऊस ते संत कबीर चौक हा मार्ग बंद राहणार असून समर्थ पोलिस स्टेशनकडून रास्ता पेठ, पॉवर हाऊस, के.ई.एम. हॉस्पिटल आणि अपोलो थिएटरमार्गे वाहतूक वळवण्यात येईल. रास्ता पेठेतून संत कबीर चौकाकडे जाणारी वाहने सायकल कंपनी, समर्थ पोलिस स्टेशन, रास्ता पेठ, पॉवर हाऊस, के.ई.एम. हॉस्पिटल आणि अपोलो थिएटरमार्गे वळवली जातील..Pune PMC Water Supply : पुणेकरांनो, पाणी साठवून ठेवा! शहरातील 'या' 50 हून अधिक भागांत गुरुवारी पाणीपुरवठा बंद; यात तुमच्या भागाचा समावेश तर नाही?.पद्मजी चौक ते निशांत सिनेमा दरम्यानची वाहतूक कॅम्प हायस्कूलमार्गे वळवली जाईल. चुडामन तालीम चौकातून जाणारी वाहने सरळ अल्पना मार्ग किंवा जुना मोटार स्टँड मार्गे वळतील. कॅम्प परिसरातील वाहनांची गर्दी टाळण्यासाठी काही ठिकाणी वेळेनुसार वाहतूक बंद अथवा वळवली जाईल.सरबतवाला, कुरेशी मस्जिद, महावीर चौक, बाबाजान चौक, शिवाजी मार्केट, सेंटर स्ट्रीट आणि एम.जी. रोड परिसरातही मिरवणुकीच्या हालचालीनुसार वाहतूक वळवण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. गोविंद हलवाई चौक ते सुभानशाह दर्गा या मार्गावरील वाहनांसाठीही पर्यायी मार्ग निश्चित करण्यात आले आहेत..खडकी भागातही बदलखडकी भागातून निघणाऱ्या मिरवणुकीसाठी टिळक चौक, डी.आर. गांधी चौक, सरळ जुनी महाराष्ट्र बँक चौक आणि पुढे डावीकडे वळून जामा मस्जिद, खडकी बाजार येथे विसर्जन असा मार्ग राहणार आहे.मिरवणूक मार्गावर दुचाकी, चारचाकी, टेम्पो, हातगाड्या किंवा तत्सम वाहनांवर कारवाई केली जाऊ शकते. नागरिकांनी मिरवणूक पुढे सरकल्यानंतरच वाहतूक मार्ग पूर्ववत झाल्याची खात्री करून वाहनांचा वापर करावा, मिरवणूक मार्गावर वाहने पार्क करू नयेत आणि पर्यायी मार्गांचा वापर करून पोलिसांना सहकार्य करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे..Pune Satara Highway: पुणे-सातारा महामार्गावर २५ ठिकाणी दुभाजकांची तोडफोड; व्यावसायिकांच्या मनमानीने रस्ता बनला मृत्यूचा सापळा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.