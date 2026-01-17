Incident at Warje Malwadi: Polling Process Obstructed

Incident at Warje Malwadi: Polling Process Obstructed

पुणे

Pune Election Crime : 'आम्ही गावकरी आहोत' म्हणत मतदान केंद्राचा रस्ता अडवणाऱ्यांवर गुन्हा दाखल; वारजेतील घटना!

Warje Election Obstruction Case : पुणे महापालिका निवडणुकीत वारजे माळवाडी येथील मतदान केंद्राकडे जाणारा रस्ता अडवून शासकीय कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी पोलिसांनी उरीट कुटुंबातील तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.
पुणे : महापालिका निवडणुकीच्‍या मतदानाच्‍या दिवशी मतदान केंद्राकडे जाणारा रस्ता अडवून शासकीय कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी तिघांविरुद्ध वारजे पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. हा प्रकार वारजे माळवाडीतील पं. जवाहरलाल नेहरू प्राथमिक विद्यामंदिराजवळ गुरुवारी (ता. १५) घडला. याबाबत वारजे माळवाडी पोलिस ठाण्यातील पोलिस शिपाई बालाजी काटे यांनी फिर्याद दिली आहे.

