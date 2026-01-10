पुणे

Pune Election Bribery : बाणेर-बालेवाडीत मतदारांना पैशांचे आमिष; पोलिसांनी दोन लाख ६३ हजारांची रोकड केली जप्त!

Voter Bribery : बाणेर-बालेवाडी प्रभागात मतदारांना पैशांचे प्रलोभन दाखवल्याप्रकरणी पोलिसांनी तिघांवर गुन्हा दाखल करून २ लाख ६३ हजार रुपयांची रोकड जप्त केली आहे.
Police Crackdown on Election Bribery in Baner-Balewadi

Police Crackdown on Election Bribery in Baner-Balewadi

sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : बाणेर-बालेवाडी प्रभागातील मतदारांना पैशांचे आमिष दाखविणाऱ्या तिघांवर बाणेर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. या कारवाईत पोलिसांनी दोन लाख ६३ हजार रुपयांची रोकड जप्त करण्यात आली.

Loading content, please wait...
pune
crime
political
election
bribe
police case

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com