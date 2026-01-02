पुणे

Pune Election 2026 : कात्रजमध्ये निवडणुकीचा मोठा 'धडाका'! नाकाबंदीत तब्बल ६७ लाखांची रोकड जप्त

Pune Election Cash Seizure News : पुणे महापालिका निवडणुकीच्या आचारसंहितेच्या काळात कात्रज जंक्शन येथे नाकाबंदी दरम्यान एका वाहनातून ६७ लाख रुपयांची रोख रक्कम जप्त करण्यात आली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
कात्रज : पुणे महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कात्रज येथील सर्व्हिलंन्स स्कॉड टीमने (एसएसटी) नाकाबंदी दरम्यान मोठी कारवाई केली आहे. कात्रज जंक्शन येथील एसएसटी नाकाबंदी पॉईंटवर तपासणीदरम्यान टोयोटा हायरायडर चारचाकी वाहनातून तब्बल ६७ लाख रुपयांची रोख रक्कम जप्त करण्यात आली आहे.

