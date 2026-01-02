Pune Election 2026 : कात्रजमध्ये निवडणुकीचा मोठा 'धडाका'! नाकाबंदीत तब्बल ६७ लाखांची रोकड जप्त

कात्रज : पुणे महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कात्रज येथील सर्व्हिलंन्स स्कॉड टीमने (एसएसटी) नाकाबंदी दरम्यान मोठी कारवाई केली आहे. कात्रज जंक्शन येथील एसएसटी नाकाबंदी पॉईंटवर तपासणीदरम्यान टोयोटा हायरायडर चारचाकी वाहनातून तब्बल ६७ लाख रुपयांची रोख रक्कम जप्त करण्यात आली आहे. .संबंधित वाहनही ताब्यात घेण्यात आले आहे. शुक्रवारी (ता. २) सकाळी एसएसटी पथक प्रमुख अधिकारी आरोग्य निरीक्षक योगेश सुरेश माने यांच्या नेतृत्वाखाली ही कारवाई करण्यात आली. तपासणी दरम्यान पांढऱ्या रंगाची मोटार थांबवण्यात आली. वाहनात मालक तुषार विजय मिरजकर (वय ३९, रा. सासवड, पुणे) असल्याचे निष्पन्न झाले. त्याच्यासोबत वाहनात अनिल शंकर कामठे आणि गणेश बाळासाहेब जगताप हे दोघे उपस्थित होते..Latest Marathi News Update: दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी वाचा एका क्लिकवर....वाहनाच्या मागील डिकीत तपासणी केली असता लाल रंगाच्या पिशव्यांमध्ये विविध चलनी नोटांचे बंडल आढळून आले. चौकशी दरम्यान चालकाने ही रक्कम सासवड तालुक्यातील तक्रारवाडी येथील गट क्रमांक १३५ ही जमीन खरेदी करण्यासाठी रोख स्वरूपात देण्यासाठी नेत असल्याचे सांगितले. मात्र, निवडणूक आचारसंहितेच्या पार्श्वभूमीवर रक्कमेची शहानिशा आवश्यक असल्याने पंचनामा करून रक्कम जप्त करण्यात आली. .ही संपूर्ण कारवाई पंचांच्या व पोलिसांच्या उपस्थितीत करण्यात आली असून रोकड सीलबंद करून ताब्यात घेण्यात आली आहे. संबंधित वाहन महानगरपालिकेच्या सुरक्षित ठिकाणी ठेवण्यात आले आहे. प्रकरणाची माहिती नोडल अधिकारी श्रीपाद नाईक यांच्यामार्फत आयकर विभागाला देण्यात आली असून आयकर विभागाचे अधिकारी पुढील तपासासाठी घटनास्थळी दाखल होत आहेत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.