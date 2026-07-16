पुणे

Double Decker Bus: पुण्यात दिसणार डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस! मंगळवारपासून शहरातील 'या' रस्त्यांवर धावणार

Pune Electric Double Decker Bus Trials: बीआरटी किंवा मेट्रो नसलेल्या भागांमध्ये डबल डेकर बस चालविण्याची व्यवहार्यता तपासणे, रस्त्यांची रुंदी, उड्डाणपूल, झाडांच्या फांद्या, विद्युत तारा आणि वाहतुकीची परिस्थिती यांचे मूल्यांकन करणे, हा या चाचणीचा उद्देश आहे.
PMPML New Routes Hadapsar Wagholi

PMPML New Routes Hadapsar Wagholi

esakal

संतोष कानडे
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PMPML New Routes: पुणेकरांसाठी आनंदाची बातमी आहे. सीटी बसमध्ये होणाऱ्या गर्दीपासून आता काही प्रमाणात का होईना पण दिलासा मिळणार आहे. त्याचं कारण आहे, डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस. पुण्यात पुन्हा एकदा डबल डेकर बस धावणार आहे. येत्या काही दिवसांपासून त्याच्या चाचणीला सुरुवात होईल.

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