Double Decker Bus: पुण्यात दिसणार डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस! मंगळवारपासून शहरातील 'या' रस्त्यांवर धावणार

PMPML New Routes: पुणेकरांसाठी आनंदाची बातमी आहे. सीटी बसमध्ये होणाऱ्या गर्दीपासून आता काही प्रमाणात का होईना पण दिलासा मिळणार आहे. त्याचं कारण आहे, डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस. पुण्यात पुन्हा एकदा डबल डेकर बस धावणार आहे. येत्या काही दिवसांपासून त्याच्या चाचणीला सुरुवात होईल..पुणे शहरातील बीआरटी आणि मेट्रो सेवा नसलेल्या मार्गांवर डबल डेकर बस धावणार आहे. याची चाचणी २१ जुलैपासून शहरातील १० मार्गांवर केली जाणार आहे. त्यामध्ये हडपसर–वाघोली आणि हडपसर–स्वारगेट या मार्गांचा समावेश आहे..ममतांना आणखी एक धक्का, ३ महिन्यापूर्वी राज्यसभेवर पाठवलेल्या खासदार कोयल यांचा राजीनामा.बीआरटी किंवा मेट्रो नसलेल्या भागांमध्ये डबल डेकर बस चालविण्याची व्यवहार्यता तपासणे, रस्त्यांची रुंदी, उड्डाणपूल, झाडांच्या फांद्या, विद्युत तारा आणि वाहतुकीची परिस्थिती यांचे मूल्यांकन करणे, हा या चाचणीचा उद्देश आहे. याशिवाय प्रवाशांचा प्रतिसाद आणि बसची कार्यक्षमता तपासली जाणार आहे..अमेरिकेत महागाईचा भडका! भारतीयांवर मोठी जबाबदारी; रघुराम राजन यांच्यासह या ३ व्यक्ती फेडच्या टास्क फोर्समध्ये .विशेष बाब म्हणजे या अगोदरही काही महिन्यांपूर्वी डबल डेकर बसची चाचणी करण्यात आली होती. आता पुन्हा नव्याने परत एकदा डबल डेकर बसची चाचणी होणार आहे. शहरात पुन्हा एकदा डबल डेकर बस धावणार असल्याने पुणेकर आतुरतेने वाट बघत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.