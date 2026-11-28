पुणे : ‘‘शहरातील अतिक्रमणे, अनधिकृत बांधकामे तसेच बेकायदा फ्लेक्सविरुद्धच्या कारवाईमध्ये चढ-उतार होतील, पण कारवाई थांबणार नाही, याउलट यापुढे ही कारवाई अधिक गतीने होईल. ज्या ठिकाणी अधिकाऱ्यांकडून कारवाई केली जाणार नाही, तिथे मी स्वतः कारवाई करणार आहे,’’ अशा शब्दांत महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी ठणकावून सांगितले. आयुक्तांच्या या कडक इशाऱ्यामुळे अतिक्रमणे, अनधिकृत बांधकामे व फ्लेक्सबाजी करणाऱ्यांविरुद्धच्या कारवाईला आणखी धार चढणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. .महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी शहरामधील अतिक्रमणे, अनधिकृत बांधकामे व फ्लेक्सबाजीविरुद्ध कडक कारवाईचे आदेश दिल्यानंतर महापालिका प्रशासनाकडून कोणत्याही दबावाला बळी न पडता जोरदार कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. प्रशासनाच्या या कडक भूमिकेचे पुणेकरांकडून उत्स्फूर्तपणे स्वागत करण्यात आले आहे. तर, फ्लेक्सबाजीविरुद्ध महापालिकेने उघडलेल्या खास पुणेरी मोहिमेची दखल खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेत महापालिका प्रशासनाचे कौतुक केले आहे, तसेच नागपूर महापालिकेलाही त्यापासून बोध घेण्याचे आवाहन केले आहे..कारवाईसाठी आयुक्त स्वतः मैदानातया पार्श्वभूमीवर, महापालिका आयुक्त राम यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. राम म्हणाले, ‘‘महापालिकेने सुरू केलेल्या कारवाईचा चांगला परिणाम शहरात दिसू लागला आहे. फ्रंट मार्जिन कारवाईमुळे अनेक ठिकाणी नागरिकांना फायदा झाला आहे. माझ्यादृष्टीने अजून ही कारवाई खूप कमी प्रमाणात झाली आहे, कारवाई अधिक वाढविण्यावर आमचा भर आहे. महापालिकेचे अधिकारी जेथे कारवाई करण्यास कचरतील, त्या ठिकाणी मी स्वतः कारवाई करण्यास प्राधान्य देणार आहे.’’.फुले मंडई परिसरात अतिक्रमण कारवाई कधी?महापालिकेकडून लक्ष्मी रस्त्यासह शहराच्या मध्यवर्ती भाग, उपनगरांमधील अतिक्रमणांवर मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. मात्र, महात्मा फुले मंडई परिसरातील अतिक्रमणांविरुद्ध अद्याप ठोस कारवाई झालेली नाही. बेलबाग चौक ते लोकमान्य टिळक पुतळ्याच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण असून, त्यामुळे नागरिकांना रस्त्याने चालणेही अवघड होते. याबरोबरच तांबडी जोगेश्वरी लेन परिसरातही हीच परिस्थिती आहे. मात्र, तेथे अद्याप प्रशासनाकडून कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे महापालिका आयुक्त संबंधित परिसरातील अतिक्रमणांकडेही लक्ष देतील का? असा प्रश्न नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.