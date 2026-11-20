पुणे : शहरातील अतिक्रमणांविरोधात नगरसेवकांनी प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर व हेतूवर प्रश्न उपस्थित केल्याने आता आयुक्त नवल किशोर राम यांनी पुढील दोन महिने शहरात रोज अतिक्रमण कारवाई केली जाईल, असे जाहीर केले. गरीब असो की श्रीमंत, राजकीय असो की अन्य कोणी सर्वांच्या अतिक्रमणांवर कारवाई करणार आहे. तसेच फ्रंट मार्जिन व पादचारी मार्गावरील अतिक्रमणे काढून टाकल्याने शहरातील वाहतुकीचा प्रश्न किमान २५ टक्के कमी होईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. .पुणे महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत नामदार गोपाळ कृष्ण गोखले रस्त्यावरील अतिक्रमणांच्या विरोधात भाजप नगरसेवकांनी आक्रमकपणे आंदोलन केले. यामध्ये अधिकारी हप्ते घेतात, म्हणून कारवाई करत नाहीत, असा आरोप केला. आयुक्तांनी जर कारवाई केली नाही तर त्यांनाही सहआरोपी केले जाईल, अशा शब्दात टीका करण्यात.आली. त्यानंतर आयुक्त राम यांनी गोखले रस्ता अवघ्या चार तासात अतिक्रमणमुक्त केला. गेल्या दोन दिवसांपासून तेथे अतिक्रमण झालेले नाही. त्यानंतर आता संपूर्ण शहरात व्यापक मोहीम राबविण्यात येणार असल्याचे आयुक्त राम यांनी पत्रकार परिषदेत जाहीर केले. यावेळी शहर अभियंता अनिरुद्ध पावसकर उपस्थित होते..आयुक्त राम म्हणाले,‘‘ पादचारी मार्गावरील अतिक्रमणाचा प्रश्न आहेच, पण इमारतीच्या फ्रंट आणि साइड मार्जिनमध्ये अतिक्रमण करून व्यवसाय चालविले जात आहेत. संपूर्ण शहरात असे अडीच ते तीन लाख अतिक्रमण असतील. या भागात ओटे बांधणे, रेलिंग आणि बॅरिकेड उभारणे, कॅनोपी तसेच पोर्चचे खांब उभारले गेले आहेत. व्यावसायिक इमारतींच्या समोरील जागा अभ्यागतांच्या वाहनतळासाठी अपेक्षित असताना, .तेथे अतिक्रमणे झाल्याने वाहने रस्त्यावर उभी केली जातात. त्यामुळे वाहतुकीचा प्रश्न गंभीर बनत आहे. तसेच भविष्यात रस्ता रुंदीकरण आणि अग्निशमन दलाच्या वाहनांच्या हालचालींसाठीही फ्रंट मार्जिन मोकळे असणे आवश्यक आहे. महापालिकेने संबंधित जागामालकांना फ्रंट मार्जिनमधील अनधिकृत बांधकामे स्वतःहून काढून घेण्याचे आवाहन केले आहे. अन्यथा कठोर कारवाई केली जाईल. यापुढे अशा बांधकामांना परवानगी दिली जाणार नाही. पुन्हा अतिक्रमण केल्यास फौजदारी कारवाईही केली जाणार आहे.’’शंभर सुरक्षा रक्षकांची नियुक्तीया अतिक्रमण कारवाईसाठी पोलिस बंदोबस्त आवश्यक आहे. त्यासाठी १०० महाराष्ट्र सुरक्षा दलाचे सुरक्षारक्षक घेतले जाणार आहेत. त्यामुळे पोलिस बंदोबस्ताशिवाय कोणतीही कारवाई थांबणार नाही, असे आयुक्तांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.