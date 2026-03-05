Pune Water Supply: योजनेतून वगळल्याने दूषित पाणी; शहरात ७० ठिकाणी आरोग्याला धोका, समान पाणीपुरवठा योजनेत गंभीर त्रुटी

पुणे : महापालिकेकडून सुमारे २८०० कोटी रुपये खर्च करून राबविण्यात येत असलेल्या समान पाणीपुरवठा योजनेत गंभीर त्रुटी उघड झाल्या आहेत. कोंढवा, हडपसर, कात्रज यांसह अनेक भागांत नवीन जलवाहिनी टाकली नसल्यामुळे ७० ठिकाणी जुन्या जलवाहिन्यांमधून दूषित पाणीपुरवठा होत असल्याचे समोर आले आहे. महापालिकेने खर्च कमी करण्यासाठी काही भाग योजनेतून वगळला होता. त्याचा फटका नागरिकांना बसत आहे..समान पाणीपुरवठा योजनेतून जलवाहिनी टाकण्यात येणार काही भाग वगळला आहे. त्यामुळे महापालिकेचा खर्च कमी झाला. या जुन्या जलवाहिनीच्या शेजारी सांडपाणी वाहिनी असून, त्यातून गळती होणारे मैलापाणी जलवाहिनीत जात आहे. त्यामुळे आरोग्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण होत आहेत. यावरून महापालिका प्रशासनाकडे अनेक तक्रारी आल्या असून या सर्व प्रकारावरून सभागृहात नगरसेवकांनी प्रशासनाला धारेवर धरले होते..Pune Water Crisis : पुण्यातील पाणीपुरवठा संकट; दूषित पाण्यामुळे आरोग्याला धोका, महापालिकेची तातडीची उपाययोजना.या भागांत दूषित पाणी नवीन जलवाहिनी न टाकलेल्या भागात पिण्याच्या पाण्यात दूषित पाणी मिसळत आहे, अशा ७० ठिकाणांची यादी महापालिकेने तयार केली आहे. यामध्ये येरवडा शिवराज चौक, अशोकनगर, लक्ष्मीनगर, यशवंतनगर, कामराजनगर, जनतानगर, बालघरवाडा, खराडी- संभाजीनगर, राठी चेंबर, लूप रस्ता- येरवडा, ताडीवाला झोपडपट्टी, नागपूरचाळ मशीद गल्ली, जाधवनगर, आगम मंदिर ते जैन मंदिर, जनवाडी, वडारवाडीमधील गल्ल्या यांसह पाषाण, धायरी, सुतारदरा, कोंढवा, शिवनेरीनगर, भाग्योदयनगर, हडपसर, कात्रज, संतोषनगर, पर्वतीदर्शन, धनकवडी- आदर्शनगर, ससाणेनगर, तरवडे वस्ती, कोंढवा बुद्रूक- साईनगर, वेताळबाबा वसाहत, इंदिरानगर- दत्तामंदिर, सुखसागरनगर, सुपर इंदिरानगर यांसह अन्य भागांत दूषित पाण्याची समस्या निर्माण झाली आहे..समस्या नेमकी काय? १ ज्या भागांत नवीन जलवाहिनी टाकली नाही, तेथे जुनी वाहिनी सांडपाणी वाहिनीजवळ आहे. त्यातील गळतीमुळे सांडपाणी पिण्याच्या पाण्यात मिसळते २ पिवळसर, लालसर आणि दुर्गंधीयुक्त पाणी ३ नागरिकांमध्ये आरोग्याची भीती ४ आतापर्यंत ७० ठिकाणी दूषित पाण्याची नोंद ५ महापालिकेने या समस्येवर उपाय म्हणून जलवाहिनी आणि सांडपाणी वाहिनी स्थलांतर व दुरुस्तीसाठी २० कोटी रुपयांची निविदा काढली आहे..अशी आहे योजनेची स्थिती २०१७ मध्ये २००८ कोटी रुपयांची योजना सुरू शहराची ५ पॅकेजमध्ये विभागणी १७०० किमी जलवाहिनी टाकण्याचा मूळ आराखडा खर्च बचतीसाठी लांबी कमी करून १३५५ किमीवर मर्यादित मुदत मार्च २०२४ पर्यंत वाढवली, तरीही मार्च २०२६ पर्यंत २० टक्के काम अपूर्ण .Water Shortage : पिंपरी चिंचवड शहराला पाणीटंचाईच्या फेब्रुवारीतच झळा; ‘टँकर लॉबी’चे राजकारण असल्याचा नागरिकांचा आरोप.कामाची सद्य:स्थिती... ‘एल अॅंड टी’ कंपनी ९० टक्के काम पूर्ण जैन इरिगेशन ६५ टक्के समान पाणीपुरवठा योजनेबाबत... २८०० एकूण खर्च २४०० निविदा १६०० कोटी रुपये आतापर्यंतचा खर्च समान पाणीपुरवठा योजनेंतर्गत टाकलेल्या जलवाहिनीत मैलापाणी मिसळत नाही. ज्या भागात जलवाहिनी टाकली नाही, जुन्या जलवाहिनीशेजारी सांडपाणी वाहिनी आहे, तेथेच ही समस्या निर्माण झाली आहे. दुरुस्तीसाठी २० कोटी रुपयांची निविदा काढली आहे. - नंदकिशोर जगताप, प्रमुख, पाणीपुरवठा विभाग, पुणे महापालिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.