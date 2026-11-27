लोणी काळभोर : पुणे पोलीस आयुक्तालय, पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालय आणि पुणे जिल्ह्याच्या हद्दीतून दोन वर्षांसाठी तडीपार केलेला तरुण तडीपारीचा आदेश धुडकावून थेऊरमध्ये वावरताना आढळून आला. विशेष म्हणजे, त्याच्या कमरेला पाठीमागे लोखंडी कोयता खोचलेला असल्याचे पोलिसांच्या तपासणीत उघड झाले. याप्रकरणी लोणी काळभोर पोलिसांनी गुरुवारी (ता. २७) पहाटे दीड वाजण्याच्या सुमारास कारवाई करून त्याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला..प्रसाद धनंजय सोनवणे (वय २२, रा. नायगाव रोड, थेऊर) असे कारवाई करण्यात आलेल्या तरुणाचे नाव आहे. याप्रकरणी पोलीस अंमलदार अशोक भागवत गिरी यांनी सरकारच्या वतीने लोणी काळभोर पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे.पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्रसाद सोनवणे याच्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीमुळे पोलीस उपायुक्त, परिमंडळ पाच यांनी २० ऑगस्ट २०२५ रोजी आदेश काढून त्याला दोन वर्षांसाठी पुणे पोलीस आयुक्तालय, पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालय आणि पुणे जिल्ह्याच्या हद्दीतून तडीपार केले होते. मात्र, तडीपारीचा आदेश लागू असतानाही कोणतीही पूर्वपरवानगी न घेता तो गुरुवारी पहाटे सखारामनगर, थेऊर येथे आढळून आला..पोलिसांनी त्याची तपासणी केली असता, पॅन्टच्या कमरेला पाठीमागील बाजूस खोचलेला लोखंडी कोयता आढळून आला. तडीपारीच्या आदेशाचे उल्लंघन करून हद्दीत प्रवेश करणे आणि विनापरवाना शस्त्र बाळगल्याप्रकरणी त्याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..ही कारवाई वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक समाधान पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सतीश गोडसे, अरुण जाधव, अमित गोरे तसेच पोलीस हवालदार अण्णा माने, निलेश कोल्हे, प्रदीप गाडे, अशोक गिरी, सचिन सोनवणे, प्रवीण दडस, गणेश खरात, सागर धायतोंडे व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.