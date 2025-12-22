Bandu Andekar Arrest : जमिनीवर बेकायदा ताबा घेऊन ५.४० कोटींची खंडणी; आंदेकर टोळीचा प्रमुख बंडू आंदेकर अटकेत!

पुणे : नाना पेठेतील एका जमिनीचा बळजबरीने ताबा घेऊन त्यावर बेकायदा बांधलेल्या इमारतीत भाडेकरू ठेवून पाच कोटी ४० लाख रुपये खंडणी उकळल्याप्रकरणी कुख्यात आंदेकर टोळीचा प्रमुख बंडू आंदेकरला समर्थ पोलिसांनी अटक केली आहे. या प्रकरणात न्यायालयाने बंडू आंदेकरला २६ डिसेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे. या प्रकरणी भवानी पेठेतील एका व्यावसायिकाने समर्थ पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली आहे. .त्यानुसार, आरोपी सूर्यकांत ऊर्फ बंडू राणोजी आंदेकर (वय ७०, रा. नाना पेठ) आणि मनेष उर्फ मनोज चंद्रकांत वर्देकर (वय ५६, रा. कस्तुरे चौक, गुरुवार पेठ) या दोघांविरोधात खंडणी उकळणे, अतिक्रमण करणे या भारतीय न्याय संहितेच्या कलमांसह महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला. २०१७ पासून हा प्रकार सुरू होता..या जमिनीच्या विकसनासाठी तिचा ताबा सोडावा अशी मागणी जागामालकाकडे बंडू आंदेकरकडे केली होती. त्याबदल्यात दोन दुकाने किंवा दीड कोटी रुपये आणि महापालिकेच्या कामासाठी तीस लाख रुपयांची खंडणी आंदेकरने मागितली; तसेच खंडणी न दिल्यास जीवे ठार मारण्याची धमकी दिली, असे फिर्यादीत नमूद आहे..धुळे कारागृहातून केले हजरबंडू आदेकर सध्या नातू आयुष कोमकरच्या खून प्रकरणात धुळे कारागृहात न्यायालयीन कोठडीत आहे. त्याला प्रोडक्शन वॉरंटद्वारे समर्थ पोलिसांनी ताब्यात घेतले. त्यानंतर सोमवारी (ता. २२) दुपारी विशेष न्यायालयात हजर करण्यात आले होते. बंडू आंदेकरने भाडेस्वरुपात उकळलेल्या पाच कोटी चाळीस लाख रुपये खंडणीचा काय वापर केला? या रकमेचे आणखी कोण लाभार्थी आहेत? अशा प्रकारे दहशतीच्या आधारे आरोपींनी इतर लोकांकडून खंडणी उकळली आहे का? याचा तपास करण्यासाठी आरोपीला पोलिस कोठडी देण्याची मागणी सरकारी वकील अनिल कुंभार यांनी केली. आरोपीतर्फे अॅड. मिथुन चव्हाण यांनी बाजू मांडली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.