परस्पर संमतीने घटस्फोट घेण्याचे ठरवून पोटगीची साडेसहा लाख रुपयांची रक्कम स्वीकारल्यानंतर ऐन वेळी पत्नीने 'यू-टर्न' घेत घटस्फोटास नकार दिला. त्यामुळे मोठ्या कायदेशीर पेचात अडकलेल्या पतीला पुणे कौटुंबिक न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निर्णयांचा आधार घेत न्यायालयाने पतीचा घटस्फोटाचा अर्ज मंजूर केला असून, पत्नीला तडजोडीतील अटींचे पालन करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत..नेमके प्रकरण काय? राजेश आणि प्रियांका (नावे बदललेली) यांचा विवाह २३ फेब्रुवारी २०२३ रोजी झाला होता. मात्र, काही दिवसांतच वैचारिक मतभेद आणि स्वभावातील भिन्नतेमुळे दोघांमध्ये घरगुती कलह वाढला. मार्च २०२४ पासून ते विभक्त राहू लागले. त्यानंतर दोघांनी समोपचाराने परस्पर संमतीने घटस्फोट घेण्याचा निर्णय घेतला. .ASI Digital Heritage Audio Guide Maharashtra : इतिहासप्रेमींसाठी मोठी पर्वणी! विसापूर, सिंधुदुर्ग, जंजिरासह महाराष्ट्रातील १८ ऐतिहासिक वास्तूंवर आता 'ऑडिओ गाइड' सुविधा.या तडजोडीनुसार पतीने पत्नीला पोटगीपोटी एकूण १३ लाख रुपये देण्याचे आणि विवाहातील सोन्याचे दागिने व साहित्य परत करण्याचे मान्य केले. ठरल्याप्रमाणे पतीने पहिला हप्ता म्हणून साडेसहा लाख रुपये पत्नीकडे सुपूर्द केले. मात्र, अचानक पत्नीने घटस्फोट देण्यास स्पष्ट नकार दिल्याने कायदेशीर प्रक्रिया खोळंबली..सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांचा आधार घेत पतीला दिलासा या पेचातून बाहेर पडण्यासाठी पतीने ॲड. श्रुती देशपांडे आणि ॲड. प्रगती दिघे यांच्यामार्फत कौटुंबिक न्यायालयात दाद मागितली. कौटुंबिक न्यायालयाच्या न्यायाधीश शुभांगी यादव यांच्यासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. न्यायालयाने दोन्ही बाजूंच्या अटी, झालेली तडजोड, पत्नीने स्वीकारलेली रक्कम आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या विविध महत्त्वपूर्ण निर्णयांचा सखोल अभ्यास केला. .Sonia Gandhi Childhood Home Museum Italy : इटलीतील सोनिया गांधींच्या बालपणीच्या घरात होणार संग्रहालय! 'इंडियन हाउस' नावामागे शीख उद्योजकाची अनोखी कहाणी.त्यानंतर न्यायाधीश यादव यांनी पतीचा घटस्फोटाचा अर्ज मंजूर केला. तसेच, तडजोडीनुसार उर्वरित साडेसहा लाख रुपये तात्काळ स्वीकारावेत आणि विवाहावेळी दिलेले सोने व इतर साहित्य स्वतःच्या खर्चाने नेऊन घ्यावे, असे स्पष्ट निर्देश पत्नीला दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.