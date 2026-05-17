पुणे

पिसर्वे येथे साडेतीन एकर ऊस जळून खाक

माळशिरस, ता. १७ : पिसर्वे (ता. पुरंदर) येथे महावितरणच्या लोंबकळणाऱ्या विद्युत तारांच्या घर्षणामुळे लागलेल्या भीषण आगीत शेतकरी शिवाजी मच्छिंद्र कोलते यांचा साडेतीन एकर ऊस जळून खाक झाला. या दुर्घटनेत शेतकऱ्याचे सुमारे १५ लाख रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाले असून, महावितरणच्या निष्काळजीपणाबद्दल ग्रामस्थांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.
कोलते यांच्या शेतावरून गेलेल्या विद्युत तारा अनेक दिवसांपासून खाली झुकल्या होत्या. वाऱ्यामुळे या तारांचे घर्षण होऊन उसात ठिणग्या पडल्या आणि आग लागली. ग्रामस्थ आणि अग्निशामक दलाने अथक प्रयत्नांनंतर आग आटोक्यात आणली. घटनेच्या वेळी महावितरणचे कर्मचारी बहिरवाल यांनी कळकाच्या साहाय्याने तारा बाजूला केल्याचे स्थानिकांनी सांगितले.
याबाबत राजेवाडीचे शाखा अभियंता जीवन ठोंबरे यांना कळवूनही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी प्रतिसाद दिला नसल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. पीडित शेतकरी शिवाजी कोलते यांनी तहसील कार्यालय आणि जिल्हाधिकाऱ्यांकडे लेखी तक्रार करून तातडीने पंचनामा व नुकसानभरपाईची मागणी केली आहे. नुकसानभरपाई न मिळाल्यास पिसर्वे ग्रामस्थांच्या वतीने तीव्र आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे. तसेच, परिसरातील धोकादायक तारांची त्वरित दुरुस्ती करण्याची मागणीही शेतकऱ्यांनी केली आहे.

