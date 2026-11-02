गाळ वाहतुकीसाठी ३० हजारांपर्यंत अनुदान

पुणे, ता. २ : धरणांतील गाळ शेतात नेऊन जमिनीची सुपीकता वाढविणाऱ्या शेतकऱ्यांना गाळ वाहतुकीसाठी ३० हजार ५०० रुपयांपर्यंत अनुदान मिळणार आहे. ‘गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार’ अभियानांतर्गत पुणे जिल्ह्यात २११ कामे प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. एका एकरासाठी कमाल १५ हजार, तर दोन एकरांसाठी ३० हजार ५०० रुपयांपर्यंत अनुदान दिले जाणार आहे.
या अभियानांतर्गत गाळ वाहतुकीसाठी प्रतिघनमीटर ३४ रुपये ७५ पैसे अनुदानाची तरतूद आहे. अल्पभूधारक, अत्यल्पभूधारक, विधवा, दिव्यांग तसेच आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांतील लाभार्थ्यांना योजनेत प्राधान्य दिले जाणार आहे. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित जलसाठा, गाळाचे प्रमाण आणि कामाचा तपशील नोंदविणे आवश्यक आहे. तसेच कामापूर्वी आणि कामानंतरची छायाचित्रे व व्हिडिओ ‘अवनी’ ॲपवर अपलोड करावे लागणार आहेत. दरम्यान, दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषदेच्या लघुपाटबंधारे विभागाने जलसंधारणाचा कृती आराखडा तयार केला आहे. त्याअंतर्गत पाझर तलाव, वळण बंधारे, गाव तलाव आणि साठवण बंधाऱ्यांची दुरुस्ती करून त्यांची पाणी साठवण क्षमता वाढविण्यावर भर दिला जाणार आहे.
दुष्काळी परिस्थितीत उपलब्ध पाणीसाठ्याचा अधिकाधिक उपयोग व्हावा, यासाठी जलसंधारणाची कामे हाती घेण्यात येणार आहेत. पाझर तलाव, वळण बंधारे, गाव तलाव आणि साठवण बंधाऱ्यांची दुरुस्ती करून पाणी साठवण क्षमता वाढविण्याचे नियोजन केले आहे. त्यासाठी लघुपाटबंधारे विभागाने कृती आराखडा तयार केला आहे, असे जिल्हा परिषदेचे कार्यकारी अभियंता गौरव बोरकर यांनी सांगितले.
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