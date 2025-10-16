पुणे

Ajit Pawar: पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी मदत; अजित पवार यांची ग्वाही, आजवरचे सर्वांत मोठे पॅकेज

Pune Farmers: पुण्यात पूरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी ३१ हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर; उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिवाळीपूर्वी मदत खात्यात जमा होईल, असा विश्वास व्यक्त केला.केंद्रीय आणि राज्य सरकारच्या सहकार्याने शेतकऱ्यांना पिक, जनावर व इतर नुकसान भरपाई मिळवून देण्यात येणार आहे.
पुणे : पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना जाहीर करण्यात आलेल्या पॅकेजनुसार आणि दिवाळीपूर्वीच मदत दिली जाईल. मदत कशा प्रकारे दिली गेली, याची सविस्तर माहिती ही शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा झाल्यानंतर स्पष्ट होईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी दिली, तर विरोधी पक्ष याबाबत शेतकऱ्यांची दिशाभूल करत आहेत, असा टोलाही त्यांनी लगावला.

