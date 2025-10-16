Ajit Pawar: पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी मदत; अजित पवार यांची ग्वाही, आजवरचे सर्वांत मोठे पॅकेज

पुणे : पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना जाहीर करण्यात आलेल्या पॅकेजनुसार आणि दिवाळीपूर्वीच मदत दिली जाईल. मदत कशा प्रकारे दिली गेली, याची सविस्तर माहिती ही शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा झाल्यानंतर स्पष्ट होईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी दिली, तर विरोधी पक्ष याबाबत शेतकऱ्यांची दिशाभूल करत आहेत, असा टोलाही त्यांनी लगावला..विधानभवनात कृषी विभागाच्या बैठकीनंतर पवार पत्रकारांशी बोलत होते. शेतकऱ्यांना जाहीर करण्यात आलेल्या ३१ हजार कोटी रुपयांच्या पॅकेजपैकी केवळ साडेसहा हजार कोटी रुपये शेतकऱ्यांना मिळतील, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे..विरोधी पक्ष त्यावरून राज्य सरकारवर टीका करत आहे. त्यावर पवार म्हणाले,‘‘ विरोधी पक्षांचे ते कामच आहे. राज्य सरकार करत असलेल्या चांगल्या कामाबद्दल ते कधीही चांगले बोलणार नाहीत.’’.शेतकऱ्यांना जाहीर केलेले पॅकेज हे आजवरचे सर्वात मोठे पॅकेज असल्याचा दावा करीत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा झाल्यानंतर त्यातून ते स्पष्ट होईलच, असेही त्यांनी सांगितले. या संदर्भात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत राज्यातील या संकटात केंद्र सरकार पूर्ण सहकार्य करेल, असा विश्वास पवार यांनी व्यक्त केला..ते म्हणाले, ‘‘अतिवृष्टी संदर्भातील अहवाल लवकरच पूर्ण करून, तो केंद्र सरकारला पाठविला जाणार आहे. या अहवालात पिकांचे झालेले नुकसान, जनावरे तसेच जीवितहानी, रस्ते, पूल, विहिरी याचे झालेले नुकसान याचा एकत्रित ताळेबंद दिला जाणार आहे. अहवाल परिपूर्ण झाल्यानंतरच केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात येईल. त्यानंतर केंद्र सरकारचे पथक पाहणी करेल व त्याचा अहवाल सादर केला जाईल. त्यानंतर केंद्र सरकारची मदत राज्याला मिळेल.’’.Ajit Pawar : अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांसाठी वेळप्रसंगी नियम शिथिल करू.शेतकऱ्यांना दिली जाणारी ही मदत दिवाळीपूर्वी मिळेल का, याबाबत पवार म्हणाले, ‘‘मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, उपायुक्त यांना ही मदत कुठल्याही परिस्थितीत दिवाळीपूर्वी देण्याच्या स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत.’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.