पुणे : अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) शहराच्या मध्यवस्तीतील व्यावसायिकांकडे मोर्चा वळवला असून गणेश पेठ, भवानी पेठ आणि नाना पेठ भागात तपासणी करत मिठाईविक्रेत्यांवर मोठी कारवाई केली आहे. या मोहिमेत निकृष्ट अन्नपदार्थ वापरून तयार केलेली, अस्वच्छता तसेच विनापरवाना साठवून ठेवलेली मिठाई, कँडी, चॉकलेट आणि सुकामेवा मिळून सुमारे ५५ लाख रुपयांहून अधिक किमतीचा अन्नपदार्थांचा साठा जप्त केला..एफडीएने गणेश पेठेतील दोन ठिकाणी छापे टाकले. यामध्ये 'वर्धमान एंटरप्रायझेस' येथे केलेल्या कारवाईत ८१३ किलो अन्ना मलई मिठाई, १ हजार २९६ किलो इमली जेली आणि ८१२ किलो लव्हली कँडी असा एकूण १७ लाख ८२ हजार ९३२ रुपयांचा साठा जप्त केला. हे पदार्थ संशयित निकृष्ट, असुरक्षित व लेबलिंग नियमांचे उल्लंघन केल्याच्या संशयातून जप्त केले. तसेच याच भागातील 'न्यू पांडियन एंटरप्रायझेस'मधून सोनपापडी, चिक्की आणि रसमलाई बर्फी असा सुमारे ५८ हजार ६२० रुपयांचा माल ताब्यात घेण्यात आला. हे पदार्थ असुरक्षित असल्याचा संशय प्रशासनाने व्यक्त केला आहे..विनापरवाना साठवण उघडकीसभवानी पेठेतील गुरुनानक हायस्कूलजवळ असलेल्या माणिक सोहनलाल परमार यांच्या गोदामावरही छापा टाकण्यात आला. या ठिकाणी कोणतीही अन्न व्यवसाय नोंदणी किंवा परवाना नसताना ९ हजार ९७९ किलो सेंटर फिल्ड कँडी आणि ४ हजार ३४६ किलो चॉकलेट वेफर रोलची साठवण करण्यात आली होती. या मालाची किंमत ३६ लाख ३९ हजार ३८० रुपये आहे. नाना पेठेतील 'विजय लक्ष्मी ट्रेडर्स' येथून राईस झिरो नंबर सेव आणि फरसाणचा साठा जप्त करण्यात आला, तर 'गोयल सेल्स कॉर्पोरेशन'मधून काजू, बदाम, मनुका आणि मटण मसाल्याचा सुमारे ६७ हजार १८५ रुपयांचा साठा जप्त केला..प्रशासनाने या सर्व पदार्थांचे नमुने विश्लेषणासाठी प्रयोगशाळेत पाठविले असून, अहवालानंतर पुढील कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे. नागरिकांनी अन्नपदार्थ खरेदी करताना लेबल आणि मुदतीची तपासणी करावी, असे आवाहनही एफडीएचे सह आयुक्त दिगांबर भोगावडे यांनी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.