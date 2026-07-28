पुणे

Pune FDA Action: पुण्यात एफडीएची मोठी धाड: मध्‍यवस्‍तीतील मिठाई, कँडी व चॉकलेटचा ५५ लाखांचा निकृष्ट साठा जप्त

पुण्यात एफडीएची मोठी धाड; गणेश, भवानी व नाना पेठेत निकृष्ट, असुरक्षित व विनापरवाना मिठाई, कँडी, चॉकलेट व सुकामेव्याचा तब्बल ५५ लाखांचा साठा जप्त
FDA Raid Pune

FDA Raid Pune

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) शहराच्‍या मध्‍यवस्‍तीतील व्‍यावसायिकांकडे मोर्चा वळवला असून गणेश पेठ, भवानी पेठ आणि नाना पेठ भागात तपासणी करत मिठाईविक्रेत्‍यांवर मोठी कारवाई केली आहे. या मोहिमेत निकृष्ट अन्‍नपदार्थ वापरून तयार केलेली, अस्‍वच्‍छता तसेच विनापरवाना साठवून ठेवलेली मिठाई, कँडी, चॉकलेट आणि सुकामेवा मिळून सुमारे ५५ लाख रुपयांहून अधिक किमतीचा अन्नपदार्थांचा साठा जप्त केला.

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