Pune FDA Raids: ‘एफडीए’ची मिठाई विक्रेत्यांवर कारवाई;पुणे, पिंपरीसह जिल्ह्यात १० ठिकाणी छापे; नऊ लाखांचा साठा जप्त

पुणे,: दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) पुणे शहर, पिंपरी-चिंचवड आणि जिल्ह्यातील १० ठिकाणी छापे टाकून कारवाई केली. यात नऊ लाख ३९ हजार रुपये किमतीचा खाद्यपदार्थांचा साठा जप्त केला. त्यापैकी सुमारे दीड हजार किलो निकृष्ट अन्नपदार्थ जागीच नष्ट करण्यात आले. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या काही व्यावसायिकांचे परवाने निलंबित केले असून, काहींना व्यवसाय बंद करण्याच्या नोटिसा बजावल्या आहेत..पुण्यातील कॅम्प परिसरातील मे. कराची स्वीट मार्ट येथे ९० हजार रुपये किमतीचे १८६ किलो मोतीचूर लाडू, खवा आणि मलाई पेढा जप्त करून नष्ट केला. मिठाईत सिंथेटिक खाद्यरंगांचा वापर केल्याचे, मात्र त्याच्या प्रमाणाच्या नोंदी उपलब्ध नसल्याचे आढळले. तसेच खव्याच्या खरेदीच्या नोंदी, साठवणूक आणि तापमान नियंत्रणाच्या नियमांचे उल्लंघन केले होते. कालबाह्य चोको स्टिक्सचा वापरही निदर्शनास आला. त्यामुळे या आस्थापनेचा परवाना तत्काळ निलंबित केला..वानवडीतील मे. पौर्णिमा स्वीट्स आणि मुंढव्यातील मे. जनता स्वीट्स यांच्याकडे वैध परवाना नसल्याने त्यांना व्यवसाय बंद करण्याच्या नोटिसा बजावल्या. पौर्णिमा स्वीट्समधून ३७ हजार रुपये किमतीचा ५८ किलो कलाकंद जप्त केला. तर शिवाजीनगर येथील मे. न्यू क्वालिटी डेअरी फार्ममधून ३१ हजार रुपये किमतीचे १०४ किलो दही, क्रीम, गायीचे दूध, पनीर व तूप जप्त केले..मोहम्मदवाडीतील मे. बिकानेर मिठाईवाले येथून ८८ हजार रुपये किमतीची २६८ किलो बर्फी अयोग्य साठवणूक आणि हाताळणीमुळे जप्त करून नष्ट करण्यात आली.मुळशी तालुक्यातील मान येथील मे. चामुंडा माँ रबडीवाला येथून एक लाख ७५ हजार रुपये किमतीची ४८६ किलो रबडी व रसगुल्ला जप्त केला. अयोग्य साठवणूक व निकृष्ट दर्जामुळे ही कारवाई करण्यात आली..शिक्रापूर येथील मे. श्री गणेश लाडूवाले यांच्याकडून एक लाख २५ हजार रुपये किमतीचे ६०५ किलो लाडू व म्हैसूर पाक जप्त केला. परवान्याशिवाय अस्वच्छ परिस्थितीत हा साठा तयार केला जात असल्याचे आढळले. मंचर येथील मे. राजमिलन स्वीट्समधून ८० हजार रुपये किमतीचा २५० किलो मिठाईचा मावा जप्त करून नष्ट केला..खेड तालुक्यातील शिरोली येथील मे. अंबिका फूड्स या उत्पादन केंद्रावरही छापा टाकला. तेथून एक लाख ६२ हजार रुपये किमतीची ६४८ किलो सोनपापडी जप्त केली. उत्पादन केंद्राचा परवाना निलंबित केला आहे.अन्नपदार्थ नष्टपिंपळे सौदागर येथील मे. भायल स्वीट्स आणि काळेवाडीतील मे. पुणेरी स्वीट्स येथेही कारवाई करण्यात आली. या दोन्ही ठिकाणांहून अनुक्रमे ९२.५ किलो आणि ३५ किलो अन्नपदार्थांचा साठा जप्त करून नष्ट करण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.