पुणे

Pune FDA Raids: ‘एफडीए’ची मिठाई विक्रेत्यांवर कारवाई;पुणे, पिंपरीसह जिल्ह्यात १० ठिकाणी छापे; नऊ लाखांचा साठा जप्त

Pune FDA Raids : दिवाळीपूर्वी अन्न व औषध प्रशासनाने पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि जिल्ह्यातील १० ठिकाणी छापे टाकून ९.३९ लाख रुपयांचा खाद्यपदार्थांचा साठा जप्त केला. सुमारे दीड हजार किलो निकृष्ट अन्नपदार्थ नष्ट करण्यात आले असून, काही व्यावसायिकांचे परवाने निलंबित केले आहेत.
FDA officials inspect sweet shops and seize substandard food products ahead of Diwali in Pune

FDA officials inspect sweet shops and seize substandard food products ahead of Diwali in Pune

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे,: दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) पुणे शहर, पिंपरी-चिंचवड आणि जिल्ह्यातील १० ठिकाणी छापे टाकून कारवाई केली. यात नऊ लाख ३९ हजार रुपये किमतीचा खाद्यपदार्थांचा साठा जप्त केला. त्यापैकी सुमारे दीड हजार किलो निकृष्ट अन्नपदार्थ जागीच नष्ट करण्यात आले. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या काही व्यावसायिकांचे परवाने निलंबित केले असून, काहींना व्यवसाय बंद करण्याच्या नोटिसा बजावल्या आहेत.

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