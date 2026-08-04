Pune FDA Action: वारजेत वडापाव सेंटरसह दोन हॉटेलचे परवाने निलंबित; एफडीएची स्वच्छतेवरील धडक कारवाई, निकृष्ट खाद्यतेल व गुटखा साठाही जप्त

पुणे :अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) केलेल्या तपासणी मोहिमेदरम्यान पुण्यातील वारजे वडापाव ॲंड स्नॅक्स सेंटरने स्वच्छतेचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी कारवाई करत त्यांचा परवाना निलंबित केला आहे. यावरून ‘एफडीए’ च्या रडारवर केवळ मोठमोठी हॉटेल्सच नव्हे तर वडापावसारखे छोटे स्नॅक्स सेंटर देखील आले आहेत. .‘एफडीए’ ने ३० जुलै ते ३ ऑगस्ट दरम्यान पुण्यातील हॉटेलची तपासणी केली. त्यामध्ये भोर तालुक्यातील शिवरे येथील हॉटेल नीलकमल येथेही अस्वच्छता आढळल्याने त्यांचा परवाना निलंबित केला. तसेच, उरळी देवाची येथील मे. फ्रिझल फूड्स प्रायव्हेट लिमिटेड येथे कारवाई करून संशयित निकृष्ट व दिशाभूल करणारे लेबल असलेले ५ हजार ४६२ लीटर खाद्यतेल जप्त करण्यात आले. या साठ्याची किंमत १९.२३ लाख रुपये आहे. यामध्ये आरबीडी पामोलीन, रिफाइंड सोयाबीन व सूर्यफूल तेलाचा समावेश आहे. नमुने प्रयोगशाळेत विश्लेषणासाठी पाठविण्यात आले असून अहवालानंतर पुढील कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे..त्याचबरोबर पुणे विभागात (पुणे, सातारा, कोल्हापूर, सांगली) प्रतिबंधित पान मसाला व गुटखा विक्री, वाहतूक आणि वितरण प्रकरणी ९ ठिकाणी छापे टाकले. त्यापैकी ८ प्रकरणांत गुन्हे दाखल करून ११ जणांना अटक करण्यात आली असून सुमारे ५३ लाख ८४ हजार रुपयांचा साठा जप्त करण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.