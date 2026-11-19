पुणे : शहरातील ना. गोपाळकृष्ण गोखले (फर्ग्युसन महाविद्यालय) रस्त्यावरील अनधिकृत पथारी व्यावसायिक आणि त्यांच्याकडील कामगारांच्या कागदपत्रांची सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी भारतीय जनता पक्षाच्या पुणे शहर शिष्टमंडळाने पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. .या परिसरात काही बांगलादेशी नागरिक बेकायदेशीररीत्या वास्तव्यास असल्याचा संशय आहे. हा विषय शहराच्या अंतर्गत सुरक्षिततेशी निगडित असल्याचे भाजपचे शहराध्यक्ष धीरज घाटे यांनी स्पष्ट केले..फर्ग्युसन रस्त्यावरील अतिक्रमणांमुळे पादचारी आणि वाहनचालकांना त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. महापालिकेने यापूर्वी कारवाई केली असली, तरी ती तात्पुरती आहे. त्यामुळे व्यावसायिक आणि कामगारांची ओळख, वास्तव्याची कागदपत्रे आणि नागरिकत्वाची वस्तुनिष्ठ पडताळणी करून अनियमितता आढळल्यास कठोर कारवाई करावी. तसेच महापालिका आणि पोलिसांनी समन्वयाने सातत्यपूर्ण मोहीम राबवावी, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे..या शिष्टमंडळात शहराध्यक्ष धीरज घाटे, सरचिटणीस सुशील मेंगडे, राघवेंद्र मानकर, दीपक पोटे, नगरसेवक रवींद्र साळेगावकर, प्रियांका शेंडगे, पूजा जागडे, निवेदिता एकबोटे, अमृता म्हेत्रे, अजय खेडेकर, राजाभाऊ बराटे, सुनील पांडे आणि पुष्कर तुळजापूरकर आदी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.